UCI-voorzitter David Lappartient: "Er is geen plan B voor het WK in Rwanda"

Maar voor David Lappartient is dat geen optie, zo laat hij weten. "Er is geen plan B", klinkt het bij Cyclingnews.

De gevechten tussen het leger en de rebellengroep M23, die wordt ondersteund door Rwanda, zorgden in de grensstreek al voor duizenden doden. In dat kader heeft het Europese Parlement een voorstel van resolutie ingediend dat de annulatie van het WK in Rwanda vraagt als de situatie ter plaatse niet verbetert.

David Lappartient over het WK in Rwanda

"Het WK van dit jaar in Kigali is heel speciaal voor ons, want het wordt een uniek moment waarop de UCI zijn 125e verjaardag zal vieren. Daarom hebben we beslist naar Afrika te gaan."

"Het was mijn droom, mij doel, toen ik verkozen werd tot UCI-voorzitter en ik ben fier het te zeggen: we zijn er", vertelde hij in de marge van de wielerronde van Rwanda, die deze week wordt afgewerkt.

De Fransman is ervan overtuigd dat het WK vlot zal verlopen, ondanks de logistieke uitdagingen die inherent zijn aan een verhuis naar Centraal-Afrika. Volgens hem is Rwanda een goed georganiseerd land.

"We verwachten een miljoen toeschouwers voor de elitekoersen van zaterdag en zondag. Het wordt ongelofelijk", benadrukte hij nog.