Nice trekt zich terug als organisator van WK gravel, UCI moet op zoek naar nieuwe locatie

De 4e editie van het WK gravel zal niet in Nice plaatsvinden. De Franse stad heeft laten weten dat het te veel organisatorische moeilijkheden ondervindt om de wedstrijden in het weekend van 18 en 19 oktober te ontvangen.

Na twee edities in Veneto was het vorig jaar de beurt aan Leuven om het WK gravel te organiseren. Een succesvolle editie, met twee prestigieuze winnaars in Mathieu van der Poel en Marianne Vos.



Het evenement leek gelanceerd, want de organisatoren voor de volgende edities stonden in de rij. Nice haalde het WK van 2025 binnen. Maar nu moet de Zuid-Franse stad alsnog afhaken.



"Er zijn moeilijkheden om de wedstrijden op die datum (18 en 19 oktober) te organiseren", laat de Internationale Wielerunie in een persmededeling weten.

Alternatieve data of parcoursen werden niet gevonden, waardoor beslist werd om op zoek te gaan naar een andere organiserende stad. "Hiervoor zijn we momenteel nog verschillende opties aan het onderzoeken."