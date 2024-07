Brent Van doninck kan eindelijk aan zijn seizoen beginnen, Jago Geerts twijfelt: "Mijn elleboog speelt me nog parten"

Motorcrossers Jago Geerts en Brent Van doninck moeten nog altijd hun eerste WK-manche van het seizoen rijden. Van doninck mikt op een rentree in Tsjechië (21 juli), Geerts had gehoopt op Lommel (28 juli), maar hij voelt zich nog geen 100 procent.

"Ik liep er een elleboog- en sleutelbeenbreuk op", doet Geerts zijn verhaal bij RTV. "Mijn sleutelbeen was snel genezen, maar mijn elleboog speelt me nog altijd parten. Ik kan hem nog altijd niet volledig strekken."

Een zure en zware valpartij begin dit seizoen in Argentinië stelde zijn entree met de 450 cc-motor uit.

Jago Geerts (Yamaha) zou dit jaar zijn debuut maken op het hoogste niveau in het motorcross: de MXGP.

Jago Geerts zit weer op zijn motor, racen zit er nog niet in. Ook niet eind deze maand in de Grote Prijs in Lommel?



"Op dit moment lijkt dat niet te lukken, neen", antwoordt de Yamaha-crosser. "Ik ga niet meedoen om mee te doen, voor een 15e plaats bijvoorbeeld. Dan ik beter rustig blijven opbouwen."