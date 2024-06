Marc Marquez racet vanaf volgend jaar bij fabrieksteam Ducati: "Blij dat ik de rode kleuren van Ducati mag dragen"

Marc Marquez rijdt sinds dit seizoen voor het satellietteam van Ducati, Gresini Racing, na 11 jaar bij Honda. Vanaf 2025 maakt hij de overstap naar het fabrieksteam. Bij Ducati vervangt Marquez de Italiaan Enea Bastianini.

De 31-jarige Spanjaard werd voor het laatst wereldkampioen in 2019. In 2020 kwam Marquez zwaar ten val en brak hij zijn arm. Hij moest 4 operaties ondergaan en stond een jaar lang aan de kant.

Momenteel staat Marquez derde in het Moto GP-kampioenschap achter Jorge Martin en Francisco Bagnaia, zijn toekomstige ploegmaat bij Ducati.

Marquez is enthousiast over zijn transfer: "Ik ben heel blij dat ik de rode kleuren van Ducati volgend seizoen mag dragen. Ik ben Ducati dan ook dankbaar voor het vertrouwen dat ze in mij hebben."