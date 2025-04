Tadej Pogacar toont begrip voor Wout van Aert en schat duel in: "Het wordt lastig om Mathieu te kloppen"

Hij durft er al eens een vlak praatje van te maken, maar deze Tadej Pogacar nam uitgebreid de tijd om de vele vragen te beantwoorden in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Hij deed het ontspannen en af en toe met een knipoog.

"Champagne of Belgisch bier na een zege? Van champagne ben ik geen fan, bier drink ik niet te graag. Geef me dan gewoon maar een rustige avond thuis", aldus de Sloveen, een van de twee topfavorieten.

Hij wordt in deze context voortdurend in één adem genoemd met Mathieu van der Poel. "Of we op hetzelfde niveau zitten? Dat weet ik niet. In Milaan-Sanremo klopte hij me toch duidelijk, maar dat was een andere koers."

"Deze Ronde is meer afmattend en is gedurende de hele dag lastig. Al is dit natuurlijk zijn favoriete terrein met de kasseien en deze hellingen."

"Het wordt lastig om hem te kloppen, maar ik zal mijn best doen. Vergeet evenwel de andere renners en ploegen niet. Zij zijn niet naar hier gekomen voor de 2e plaats, hé."