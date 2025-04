90 Minutes over pover Anderlecht: "Lukaku zal bidden dat er iets beters staat voor hij terugkeert"

"Een terugkeer naar Anderlecht? Dat gaat zeker gebeuren. Veel vroeger zelfs dan de mensen denken." Romelu Lukaku bevestigde vorig jaar in een interview dat hij zijn carrière wil afsluiten bij de club waar hij zijn profdebuut maakte. Het panel van 90 Minutes betwijfelt echter of de Belgische topschutter dit Anderlecht naar de titel kan loodsen.

"Ik ben er 300 procent van overtuigd dat hij zijn carrière wil beëindigen bij Anderlecht, maar dat hij ook aan het bidden is dat er tegen dan iets beters staat."

Filip Joos is in 90 Minutes niet mals voor Anderlecht na de zoveelste wanprestatie dit seizoen. Tegen Club Brugge slaagde paars-wit er zelfs niet in om ook maar één schot tussen de palen te noteren.

De vraag werd dan ook opgeworpen of een eventuele terugkeer van Romelu Lukaku naar zijn oude liefde zoden aan de dijk zou brengen.

"Je zal meer punten pakken mét Lukaku in de ploeg dan zonder", vindt Sam Kerkhofs. "Op moeilijke momenten kan hij de ploeg erdoor sleuren en hij kan de druk wegnemen bij de jongere spelers."