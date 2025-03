Liam Lawson reageert kort op F1-degradatie: "Het is zwaar"

Exit Liam Lawson, enter Yuki Tsunoda. Gisteren werd officieel, wat al even in de lucht hing.



Lawson kwam eind 2024 de Mexicaan Sergio Perez vervangen als teammaat van Verstappen. Maar hij kwam al snel onder druk te staan.



Twee weken geleden tijdens de openingsmanche in Australië was hij een van de vele opgevers na een matige 18e plek op de startgrid.



Vorig weekend eindigde hij tijdens de Grote Prijs van China in Shanghai als laatste bij de kwalificaties voor de sprintrace, waarin hij 14e werd.



Lawson reed in de gewone GP vanuit de pitstraat naar een nieuwe 14e plaats, wat na enkele diskwalificaties nog plek 12 werd.



Hij wordt nu teruggezet naar Racing Bulls, bij wie hij ploegmaat wordt van de Franse rookie Isack Hadjar. "Het was van kindsbeen af mijn droom om een rijder voor Oracle Red Bull Racing te worden", pende Lawson neer op sociale media.



"Het is iets waar ik mijn hele leven naartoe heb gewerkt. Het is nu even zwaar."



"Ik ben dankbaar voor alles wat me tot op dit punt heeft gebracht. Ik dank iedereen die me heeft gesteund. Het betekende heel veel voor mij."