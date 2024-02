Fenix-Deceuninck in de Sporza Wielermanager: "Schweinberger is grootste speerpunt, Pieterse kan verrassen in Strade"

"Het mooie van onze ploeg is dat we vooral investeren in de begeleiding van de rensters. En dat is te danken aan de broers Roodhooft", zegt ploegleider Michel Cornelisse.



"Voor vorig seizoen had nog nooit iemand van Schweinberger gehoord. Maar dankzij de goede begeleiding is ze volledig doorgebroken bij ons."



"Wat onze ambities zijn in de klassiekers? Ik denk dat een podium in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix tot de mogelijkheden behoort", zegt Cornelisse. "Stiekem droom ik van een overwinning met Schweinberger."



"Maar ook Truyen kan lang meegaan en sprinten voor het podium. En misschien kan Pieterse verrassen in de Strade Bianche. We hebben in elk geval een mooie uitgebalanceerde ploeg."