Michael Vanthourenhout blij dat hij BK-parcours al verkende: "Nu al nadenken waar ik iets kan proberen"

Michael Vanthourenhout stond de voorbije 6 jaar 4 keer op het podium van het BK veldrijden, waaronder in Lokeren 2023 op het hoogste treetje. Een titel die naar meer smaakt, al rekent Vanthourenhout zichzelf niet bij de topfavorieten.

Terwijl Eli Iserbyt ziek paste voor de parcoursverkenning en persconferentie van Pauwels Sauzen - Cibel Clementines, tekende die andere kopman Michael Vanthourenhout wel present.

"Ik vond de verplaatsing naar Limburg toch nuttig, want ik ben blij dat ik het parcours gezien heb. Nu kan ik al eens nadenken waar ik iets zou kunnen proberen."

Vanthourenhout kent de cross van Heusden-Zolder natuurlijk vanbinnen en vanbuiten, maar speciaal voor het BK zijn er enkele aanpassingen gedaan.

"Het is nu beter. Niet alleen voor mij, maar voor het hele peloton. Er zit iets meer cross in en dat is ook leuk voor de kijkers."

"Het zal zeker een spannende cross worden zondag, maar het zal niet zo zijn dat we met een grote groep naar de laatste rechte lijn trekken, zoals het vaak wel is in Zolder."

"Ze hebben hier en daar een beklimming bijgemaakt en er is ook een gevaarlijke afdaling bijgekomen. Dat maakt het moeilijker om kort op het wiel te zitten."