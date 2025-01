Thibau Nys aast na Europese nu ook op Belgische titel: "Maar dat zou er niet plots perfect seizoen van maken"

Met 3 Belgische titels en 2 wereldtitels bij de jeugd en met een Europese titel bij de profs mogen we Thibau Nys (Baloise Glowi Lions) een kampioenschapsrenner noemen. In Heusden-Zolder kan hij een 4e tricolore aantrekken, zijn eerste bij de profs.

"Na Dendermonde stond ik wat uit de haak, maar normaal gezien zou dat vanochtend goed getrokken moeten zijn", verwijst Nys naar zijn rugprobleempje. "Ik heb er vertrouwen in."

Dat vertrouwen groeide na de parcoursverkenning. "Het is een heel mooi rondje, weer iets meer zoals het WK van 2016. Iets eerlijker, iets meer cross. Dat zie ik graag gebeuren."

"Ik denk niet dat het een cross is die iemand helemaal op het lijf is geschreven, maar ook niet een die iemand helemaal niet ligt. In dat opzicht is het een perfect kampioenschapsparcours."

"Iedereen heeft zijn kansen, ook ik. Ik zie hier mogelijkheden om mijn kwaliteiten uit te spelen. Daar probeer ik vertrouwen uit te tanken."