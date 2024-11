Heel wat scenario's mogelijk, maar wat moet Thierry Neuville doen om wereldkampioen te worden?

In het WK rally staat vanaf donderdag de slotmanche op het programma. Thierry Neuville staat op een zucht van de opperste bekroning: de wereldtitel. Wat moet onze landgenoot in Japan doen om voor het eerst wereldkampioen te worden?

Wat moet Neuville doen? Heel simpel: als Neuville in Japan 6 punten sprokkelt, dan is hij sowieso wereldkampioen, ongeacht het resultaat van Tänak. Als de Est uitvalt, is onze landgenoot ook zeker van de wereldtitel.

Thierry Neuville staat op de drempel van een eerste wereldtitel. Hij begint in Japan aan de laatste rally van 2024 met een voorsprong van 25 punten op zijn enige overgebleven titelrivaal, zijn ploegmaat Ott Tänak uit Estland.

Neuville is wereldkampioen

Op welke manier Neuville die 6 punten kan behalen, is dan weer ingewikkeld, want dat kan op veel verschillende manieren. Dat komt door het specifieke puntensysteem in het WK rally, waar de eindwinnaar van de rally niet noodzakelijk de meeste punten sprokkelt.



Maximaal kan een rijder 30 punten verdienen in een rally. Daarvoor moet hij én aan de leiding staan op het einde van de voorlaatste dag én op de slotdag de snelste tijd neerzetten over alle proeven van die slotdag én de beste zijn in de laatste rit, de Power Stage.