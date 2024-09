Ogier haalt uit naar Neuville: "Misschien moet hij stoppen met wenen"

vr 6 september 2024 21:40

In de Rally van de Akropolis in Griekenland heeft meervoudig wereldkampioen Sébastien Ogier uitgehaald naar WK-leider Thierry Neuville. "We hebben bewezen dat de WK-leider helemaal niet zo snel is", foeterde de Fransman.

Thierry Neuville en Sébastien Ogier stuiven dit weekend over het Griekse grind in de Rally van de Akropolis. Ogier reed een tijdlang aan de leiding, tot een turboprobleem hem terugsloeg. De Fransman haalde vervolgens in de mediazone uit naar Neuville. "De turbo liet het plots afweten. Je voelt dat meteen en je kan niets doen. Tot dan voelde ik me heel goed in de auto", sprak de Toyota-rijder. "We bewezen dat de WK-leider helemaal niet zo snel is. Hij was als eerste op de weg, wij als tweede. Op 4 ritten bouwden we een voorsprong van 45 seconden uit." "Misschien moet hij stoppen met wenen en leren om als eerste het parcours te openen", sneerde de Fransman.

Thierry Neuville (foto) staat derde in Griekenland, Sébastien Ogier is vierde.

Neuville: "Rustig blijven"

De WK-leider werd niet met de woorden van Ogier geconfronteerd en deed rustig zijn verhaal. "Het was een uitdagende dag voor ons. Deze ochtend hadden we een probleem, maar dat werd opgelost. We hebben ons aan ons plan gehouden", zei Neuville. "We wilden onze snelheid houden, rustig blijven als we te veel tijd zouden verliezen bij het schoonvegen, proberen stenen te mijden en de wagen te sparen. Die aanpak werkte." Voorlopig deelt Hyundai de lakens uit in Griekenland. Na dag 1 bezet het Koreaanse merk het podium. Tänak leidt voor Sordo en Neuville, Ogier staat vierde met zijn Japanner. "Ik ben tevreden met de derde plaats. Meestrijden voor de koppositie was geen optie, omdat het te veel risico's zou inhouden. En het was ook niet nodig", besloot Neuville.