Gefocuste Red Panthers voegen zich bij laatste vier op de Spelen: "Ons doel ligt nog verder"

ma 5 augustus 2024 22:44

Klus geklaard voor de Red Panthers in hun kwartfinale tegen Spanje op het hockeytoernooi in Parijs. Ze staan voor het eerst in de halve finales op de Olympische Spelen, waar China wacht op de Belgische vrouwen. "We hebben er al van gewonnen, maar daar haal je nu niets meer mee."

Delphine Marien opende de score voor de Red Panthers in het zenuwslopende vierde kwart. "Ik had dit toernooi nog niet gescoord en dacht: dit is mijn moment. Het is onbeschrijfelijk om een olympisch doelpunt te maken." "We zijn naar hier gekomen voor de medailles en dit is super mooi voor de meisjes die hun laatste wedstrijd gaan spelen. Het is de kers op de taart voor hen."

Ze hadden het eerst wel moeilijk om tot kansen te komen tegen de stugge Spaanse vrouwen. "We lagen klaar om veel ballen te intercepteren, maar dat lukte telkens net niet." "Het was veel lopen tot we het gaatje vonden. Halfweg hadden we ook het dubbele van hun cirkelpenetraties. We moesten wachten tot de openingsgoal en dan konden we echt vrijuit spelen." Winst tegen China, waarvan in de groepsfase al gewonnen werd, en de olympische finale is een feit. "Het wordt zeker opletten, maar we zijn zo gebrand om voor die medailles te gaan spelen", sprak Marien over het vuur in de selectie.

Heerlijk gevoel voor twee kansen op een medaille

Ook Judith Vandermeiren was blij dat de Spaanse klif omzeild was. "Zeker geen gemakkelijke wedstrijd, ze hadden ons goed geanalyseerd", opende ze achteraf. "Er kwam wat onrust binnen de ploeg omdat we niet echt controle hadden over het spel. We zijn kalm gebleven en wisten dat we de kwaliteiten en de fysieke kracht hadden om in het laatste kwart het verschil te maken." Vandermeiren zelf ging van begin tot einde voorop in de strijd. "Ik kan daar ook heel veel energie in verliezen, daar moet ik balans in zoeken. Ik vond dat we iets agressiever in de duels moesten zijn."

We gaan met volle vertrouwen naar China toe, ons doel ligt verder dan waar we nu zijn. Judith Vandermeiren

Dat zal tegen China anders moeten. "We hebben er al van gewonnen, maar daar haal je nu niets meer mee. Ze spelen wat gelijkaardig aan Spanje, man op man."

"Het is een tegenstander die we kunnen kloppen. We gaan er met volle vertrouwen naartoe, ons doel ligt verder dan waar we nu zijn", klonk het vol vertrouwen. "Het is een heerlijk gevoel om nu twee kansen op een medaille te krijgen."

Ongeloof bij oude generatie

"Het beste team heeft vandaag gewonnen", opende Alix Gerniers. "We speelden eerst wat te laks in de duels, dat heeft even pijn gedaan. We zijn rustig gebleven en hebben hen pijn gedaan op stilstaande fases. Daar konden we het verschil maken." "Ik ben zo uitgeput. Wij, de oude generatie, kunnen niet geloven wat we vandaag verwezenlijkt hebben. We spelen voor een f*cking medaille", kon Gerniers het zelf nog niet goed geloven. Ook Charlotte Englebert keek al vooruit naar de clash tegen China. "Het was al moeilijk in de groepsfase en ik denk dat ze nog beter geworden zijn. Makkelijk zal het dus zeker niet worden." "Maar ik denk dat we er klaar voor zijn. We kennen hun spel en hun structuur. Het vertrouwen is er, de focus moet er tot het einde blijven", sloot ze af.