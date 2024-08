Een stap dichter bij een medaille: de Red Panthers ontmantelen Spanje en plaatsen zich voor de halve finales

Spanje heeft onze hockeyploegen geen tweede keer een hak gezet. De Red Panthers hebben in tegenstelling tot de Red Lions wél met Spanje afgerekend in de kwartfinales van de Olympische Spelen. In het laatste kwart waren Marien en Englebert de verlossers met dienst. De Panthers spelen woensdag om 19.00 uur hun halve finale tegen China.

Een gewaarschuwd vrouw is er twee waard. Spanje zorgde gisteren voor een stunt door de Red Lions uit te schakelen, dat wilden de Red Panthers niet laten gebeuren. Ook zij waren de favoriet in hun kwartfinale.

Die boodschap leek pas in het vierde kwart door te dringen, bij de Panthers dan toch. De Spaanse doelvrouw toonde zich ook in het derde kwart namelijk onklopbaar op de enige Belgische kans.

Meteen bij de start van de laatste 15 minuten moest ze zich dan toch gewonnen geven. Delphine Marien brak de ban met de verdiende 1-0 voor België.

Ze reageerde het snelst aan de tweede paal bij een fase waar de Panthers hun overtal perfect uitspeelden, na een groene kaart voor Spanje.

Enkele minuten later zorgde Charlotte Englebert voor de geruststelling door de 2-0 op het bord te zetten. Een ingestudeerde strafcorner belandde voor haar stick vlakbij het doel en ze twijfelde niet, hoog en onhoudbaar binnen.

In het slot probeerde Spanje nog wel om het tij te keren, maar de dijken bleken definitief gebroken in het vierde kwart. Aanvallend bleef het bovendien even onmondig als in de rest van de partij, de Panthers speelden uit.

En zo schrijven zij geschiedenis met voor het eerst een plekje bij de laatste 4 op de Olympische Spelen. Een dubbele kans om voor een medaille te spelen dus. In de halve finale wacht China, van wie in de groepsfase met 2-1 gewonnen werd.

Dromen de Red Panthers al van de finale? Eerstvolgende afspraak daarvoor: woensdag om 19.00 uur.