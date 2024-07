Met de vingers in de neus: Frankrijk legt vinnige Red Panthers geen strobreed in de weg

De Panthers grepen de thuisploeg meteen bij de keel en bij de eerste strafcorner was het al raak. Petriaux kon het schot van Vanden Borre nog pareren, maar was kansloos tegen de rebound van Rasir.

De goede lijn doortrekken na de winst in de opener tegen China, dat was de opdracht voor Red Panthers . Tegen thuisland Frankrijk mocht dat op papier geen probleem vormen en het klasseverschil uitte zich al snel op het veld.

Aan de overkant ging er wél nog ééntje binnen na een knappe soloactie van Vandermeiren. Petriaux hield haar met meer geluk dan kunde van de bekroning, maar wist dan niet meer waar de bal was. Ballenghien zag de bal wél en was er als de kippen bij om haar tweede van de avond maken.

In het derde kwart ontsnapten de Belgen even bij een scherpe Franse counter na een mislukte strafcorner, maar meer dan een schoonheidsfoutje was het niet. De Belgen stapelden de strafcorners op en bij de zesde pikte ook Vanden Borre haar goaltje mee.

"We liggen op koers. Het proces waarin we zitten verloopt volgens plan. We willen elke wedstrijd groeien en kijken nu al uit naar Japan."

"Tegen Japan kunnen we de kwartfinale definitief binnenhalen, maar daar twijfelt niemand over. We staan een pak hoger op de ranking en zijn het aan onze stand verplicht om ook die wedstrijd te winnen. We willen zo hoog mogelijk eindigen in de poule."

"Tegen China was het een heel belangrijke en fijne overwinning. Nu zitten we in een zetel met 6 punten en een doelsaldo van +6. Daar komt Frankrijk niet meer overheen."

Het olympisch toernooi openen met 6 op 6. Bondscoach Raoul Ehren kan alleen maar tevreden zijn met de prestaties van zijn Red Panthers. "Dit was een "must win", hier moesten we gewoon drie punten halen."

Ook Alix Gerniers straalde na afloop. Haar doelpunt deed duidelijk bijzonder veel deugd. "Voor mij was het superleuk om opnieuw te mogen scoren op de Olympische Spelen. Ik werd er een beetje emotioneel van. Het was niet mijn mooiste schot, maar de bal ging binnen en dat is het belangrijkste."

"Ik ben heel blij met hoe we aan de wedstrijd begonnen zijn, met echt mooie combinaties, veel druk en balveroveringen. Het is ook heel positief dat we de nul hielden. In de tweede helft was het wel wat minder, maar met zes punten mogen we heel blij zijn. Japan is een compleet andere tegenstander, maar we gaan er alles aan doen om weer drie punten te pakken."

Met twee treffers was Ambre Ballenghien de speelster van de match. "We hebben vol energie gespeeld, want we wisten dat het belangrijk was om te winnen en zoveel mogelijk te scoren. Dat kan belangrijk worden voor het klassement in onze poule."

"Met 6 op 6 beginnen, we hadden het niet mooier kunnen dromen. Nu moeten we ons focussen op Japan. Als we die wedstrijd winnen, dan zitten we in de kwartfinales en dat is ons grote doel."