Eerste nederlaag voor de Red Panthers: Nederland waarschuwt Belgen in prestigeduel

De Red Panthers zijn er niet in geslaagd om ook hun 4e groepswedstrijd te winnen. Vooral in de eerste helft moesten de Panthers de wet van de sterkste ondergaan tegen een dominant Nederland.



Nederland eiste het balbezit op en na 6 minuten werd het overwicht omgezet in een voorsprong. De eerste strafcorner ging binnen. De inzet werd nog gered op de lijn, maar in de herneming kon Sanders de bal toch binnen duwen.



Het duurde even voor de Panthers voor het eerste gevaar konden zorgen. Na 10 minuten kregen ze hun eerste strafcorner. Die ging binnen, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af voor gevaarlijk spel.



Nederland bleef nadien aanvallen en een 4e strafcorner leverde het 2e doelpunt op. Het was specialist Jansen die voor de 0-2 zorgde.



In het tweede kwart verliep de wedstrijd iets evenwichtiger, maar kansen creëren bleef moeilijk voor de Red Panthers. Defensief stond het wel beter, tot Nederland net voor de rust dankzij mooi samenspel de 0-3 via Verschoor maakte.