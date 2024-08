Red Panthers eindigen 2e na referentiematch en dwingen meer gunstige kwartfinale tegen Spanje af

In het 2e kwart zette Ambre Ballenghien de Panthers meteen op een 0-2-voorsprong met haar 6e doelpunt van dit toernooi. De Panthers hadden bloed geroken en wilden hun voorsprong nog voor rust uitbreiden. Ze bleven voor de aanval kiezen, maar een geruststellende 0-3 zat er niet in. Die 0-3 kwam er ook in het 3e kwart niet. Ballenghien was er het dichtste bij, maar haar inzet vloog tegen de paal. Duitsland probeerde wel om de aansluitingstreffer te vinden, maar slaagde daar niet in. Doelvrouw D’Hooghe bracht eerst redding en een paar minuten later was Hélène Brasseur de redster in nood. Op de lijn kon ze ternauwernood de bal keren.

Bondscoach Raoul Ehren was lyrisch na de overwinning. "Ik denk niet dat ik ons al ooit zo goed heb zien spelen. Behalve de eerste 3 minuten waren we echt heel goed, alles klopte en we waren superscherp. Het was duidelijk dat er iets op het spel stond en we wilden echt winnen. Het enige verwijt is dat we niet veel goals maken, maar ik ben superblij met onze wedstrijd. We wilden vandaag een signaal afgeven na Nederland, en dat hebben we gedaan. Nu wacht met Spanje een ploeg die de afgelopen 7 maanden gegroeid is, maar we gaan die rustig voorbereiden."



Ainsling D'Hooghe mocht haar eerste minuten maken van het toernooi. "Ik had heel veel stress, maar het was heel gezellig om opnieuw te spelen. In het begin ging ik op zoek naar een eerste save om goed te beginnen, al had ik liever een gemakeklijkere gehad. Maar ik ben superblij om na de match zo veel liefde te krijgen van de ploeg.



Michelle Struijk scoorde het eerste doelpunt."Ik ben superblij met mijn eerste olympische goal, maar de overwinning is nog belangrijker. Gisteren waren wij onszelf gewoon niet tegen Nederland, dus we wisten dat we moesten winnen. Ik ben supertrots op onze wedstrijd, al hadden we zeker de kans om meer te scoren. Het goede is wel dat we zijn blijven gaan, daar ben ik heel tevreden mee. Dankzij deze match hebben we echt zin en veel vertrouwen richting Spanje, maar we mogen hen niet onderschatten.