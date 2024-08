Wat een deceptie: Red Panthers geven voorsprong in shoot-outs weg en moeten naar kleine finale om brons

Een eerste keer in de halve finales op de Olympische Spelen en meteen ook een eerste keer naar de finale? Daarvoor moesten de Red Panthers voorbij China, waarvan in de groepsfase met 2-1 gewonnen werd.



Ook nu leek het wel een lastige partij te worden, met veel duels en weinig kansen in de eerste helft. Dan moeten strafcorners voor het verschil zorgen.



Die boodschap hadden de Chinese vrouwen begrepen. Hun enige poging ging er wél in, de Panthers slaagden er niet in om te scoren op hun vijf pogingen. Daarvan volgden er zelfs vier meteen na elkaar.

Het betere spel was ook voor België, maar China hield de boel goed gesloten. De 0-1 bij de rust was gevleid te noemen.