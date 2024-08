Red Panthers willen vol voor brons gaan, maar "mogen nu even droevig zijn": "Dit is heel, heel zuur"

wo 7 augustus 2024 22:25

De teleurstelling was van de Belgische gezichten te lezen. Na een thriller in de shoot-outs tegen China strandde het olympische schip van de Red Panthers in de halve finale. Brons kan nog een troostprijs zijn, al waren ze voor meer gekomen. "Het is heel, heel zuur om het zo uit handen te geven en eruit te liggen."

Vechtend tegen de tranen verbeet Delphine Marien, die de laatste shoot-out miste, de ontgoocheling: "We zijn voor een medaille gekomen. Dat kan nog, maar niet meer voor de mooie kleur. Het is heel, heel zuur om het zo uit handen te geven en eruit te liggen." "China is heel gedisciplineerd, dus we moesten het op lange ballen en snelheid doen. Die werden dan vaak afgefloten, waardoor we niet op gang kwamen." Al kon het op stilstaande fase wel. "We hebben wel strafcorners gehaald, dus dan is het jammer dat die er niet in gaan. Dan zouden we een heel andere wedstrijd gehad hebben."

Nu mogen we even droevig zijn en dan hopen we België te plezieren met een bronzen medaille. Delphine Marien

"Bij onze tegengoal hebben zij heel veel geluk, want we houden hem tegen. De bal botst van de stick en dan zijn ze er als de kippen bij. Met zo'n zure tegengoal loop je een hele wedstrijd achter de feiten aan."

En dus werd het een nagelbijter in de shoot-outs. "Op training doen we die met de ogen dicht, hier wordt het een mindgame die erop of eronder is."

"Nu mogen we even droevig zijn tot we uit de douche stappen en dan hopen we België te plezieren met een bronzen medaille, waar we echt nog voor gebrand zijn."

Halve finale die beide kanten op kon

Ervaren rot Alix Gerniers baalde over de timing van het tegendoelpunt: "Als dat net wat vroeger valt, kunnen we iets makkelijker weer in de wedstrijd komen. We spelen een hele goede tweede helft met veel spel op hun helft." "Credits naar hen voor hun verdediging. Misschien dat we iets te geforceerd speelden en niet rustig genoeg bleven. Ook op onze vele strafcorners was het vaak net niet." Geen eerste olympische finale dus voor de Red Panthers. "Het is heel jammer dat we hier stranden. Zeker tegen een team als China, waar het altijd beide kanten op kan gaan." "We zullen de knop heel snel moeten omdraaien. Ons enige doel is een medaille, die we gigantisch hard verdienen."

Twijfelgevallen altijd in het voordeel van China

Emma Puvrez zorgde voor de ultieme gelijkmaker die tot de shoot-outs leidde. "We dachten: oké, nu gaan we het afmaken. Het begon heel goed, maar zo zie je maar hoe snel het kan keren."

"Ze scoren redelijk vroeg en zetten dan hun blok neer. Ook technisch waren ze supersterk, bij elk balbezit werden we meteen onder druk gezet. Ze hebben ons goed geanalyseerd en verdedigden onze strafcorners goed. Oprecht chapeau."

China heeft heel goed verdedigd, maar alle twijfelgevallen gingen steeds in hun voordeel. Michelle Struijk

Ook Michelle Struijk was gefrusteerd over de afloop. "We hebben superhard gevochten, maar het was gewoon niet goed genoeg. Ze hebben heel goed verdedigd en alle twijfelgevallen gingen steeds in hun voordeel." "We mogen trots zijn op onszelf dat we op het einde die 1-1 scoren. Nu mogen we even balen, maar we kunnen hier iets uit leren en gaan vol voor de bronzen medaille."

Het mocht niet zijn vandaag

Coach Raoul Ehren keek positief naar de eigen prestatie. "We hebben fantastisch hockey laten zien en hebben veel mensen geënthousiasmeerd voor de Red Panthers. Daar zijn we heel trots op." "Vandaag was een moeilijke wedstrijd, tegen een heel verdedigend China. Overal waar we kwamen, waren acht Chinezen. We hebben alles geprobeerd en zijn blijven gaan, met drie keer meer aanvallen dan zij."

Ik weet zeker dat we morgen alweer de spirit hebben. We gaan niet weg zonder brons. Coach Raoul Ehren

Ook in de shoot-outs stond het geluk niet aan de zijde van de Panthers. "Aishlin (D'Hooghe) zit er drie keer zó dicht bij. Dan mocht het niet zijn vandaag."

"De shoot-outs stonden eigenlijk al maanden vast. We hadden er veel op getraind en wisten hoe we het zouden doen. We hebben die ook goed genomen, totaal niet bevangen door de druk."

"Ik weet zeker dat we morgen alweer de spirit hebben. Vrijdagmiddag staan we er weer, we gaan niet weg zonder brons", sloot Ehren vastberaden af.