Geen brons voor Red Panthers na nieuw trauma in shoot-outs tegen Argentinië

vr 9 augustus 2024 14:39

Argentinië einde 2 - 2 België

Die vervloekte shoot-outs. Na de halve finale liepen de Red Panthers ook in de match om brons een nieuw trauma op in het zenuwspel. De Belgische hockeyvrouwen hielden Argentinië tijdens de reguliere speeltijd in bedwang, maar gingen opnieuw onderuit in de shoot-outs.



8' Puvrez 0-1

22' Gorzelany 1-1

27' Albertarrio 2-1

27' Rasir 2-2

De wedstrijd tussen Argentinië en België was er eentje met olympisch brons als inzet. De match stond bol van de spanning en dat liet zich blijken tijdens de wedstrijd. Het werd een gesloten wedstrijd zonder grote kansen. Het waren dan ook de strafcorners die tijdens de wedstrijd het verschil maakten.



Na 8 minuten zette Puvrez de Red Panthers op voorsprong. Na een strafcorner kon ze in de herneming scoren. Daarna lieten ze de bal aan Argentinië en verloren ze de controle wat. Argentinië kreeg in het eerste kwart maar 1 strafcorner, doelvrouw D’Hooghe kon gemakkelijk redding brengen.



In het tweede kwart bleef Argentinië op hetzelfde elan verdergaan. Ze konden geen open kansen versieren, maar kregen wel de ene na de andere strafcorner. De 5e leverde uiteindelijk toch een doelpunt op. Gorzelany sleepte de bal in het dak van het doel. 5 minuten later kon Albertarrio de 2-1 binnenduwen na geharrewar voor het doel van D’Hooghe.



De Panthers lieten zich niet uit hun lood slaan en maakten onmiddellijk gelijk. Niet verrassend was het opnieuw via strafcorner. De bal bleef hangen voor het Argentijnse doel en Rasir kon net voor de rust de 2-2 scoren.



Het derde kwart werd er eentje om snel te vergeten, dus moest het maar in het vierde gebeuren. Daar kwamen de Panthers meteen goed weg. D'Hooghe redde de meubelen.



Daarna zorgden de Panthers voor het grootste gevaar, maar Englebert – tot tweemaal toe - en Vandermeiren kwamen niet tot scoren. In het slot moest D'Hooghe zich nog eens onderscheiden na een strafcorner op 15 seconden van het einde. Zo eindigde de wedstrijd op 2-2. Shoot-outs moesten beslissen over brons.



Daar bezweken de Panthers onder de druk. Englebert en Blockmans misten meteen en ook Vanden Borre kwam niet tot scoren. Argentinië wist wel 3 keer te scoren en won dus brons. Zo eindigen de Spelen dus met een nieuwe teleurstelling na shoot-outs. De Panthers waren voor meer naar Parijs gekomen.