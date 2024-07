Janice Cayman speelt haar 150e interland: "Bijna onwezenlijk"

Janice Cayman heeft morgen/vrijdag wat te vieren. In de EK-voorronde tegen Denemarken komt de 35-jarige speelster voor de 150e keer in actie als Red Flame. "Dat wordt een speciaal moment", glundert ze.

"Een hele eer en heel bijzonder", reageert de speelster van Leicester City. "Het is bijna onwezenlijk om al een 150e keer voor je nationale ploeg te mogen uitkomen."

Na wat vakantie voetballen de Red Flames morgen weer. In Sint-Truiden bikkelen de nationale vrouwen met Denemarken om een rechtstreeks ticket voor het EK van volgend jaar in Zwitserland.

Met 150 interlands komt Janice Cayman dicht in de buurt van de 157 matchen die Jan Vertonghen op zijn teller heeft staan bij de Rode Duivels.

"Of ik van plan ben beter te doen? We zullen zien", lacht ze. "Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd."

De voetbalbond zet Cayman in de bloemetjes met de actie "House of Cayman". Fans van de Red Flames kunnen een meet & greet met haar winnen.

"Heel leuk en een extra motivatie om een ticket te kopen", reageert de international, "maar de match blijft het belangrijkste voor mij."

"Ik kan goed focussen en de wedstrijd tegen Denemarken is van groot belang."

Denemarken staat tweede, België derde in groep A2. De top 2 gaat rechtstreeks naar de eindronde.

"We moeten winnen morgen", beseft Cayman.

"En daarna wacht dan nog Spanje. Dat wordt heel moeilijk, maar we hebben in de Nations League al getoond dat we tegen sterke tegenstanders iets kunnen forceren."