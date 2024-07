"Ik heb mijn droom beleefd": recordinternational Jan Vertonghen (37) stopt bij de Rode Duivels

Die wedstrijd - waarin hij met een owngoal het Belgische lot bezegelde - is nu ook zijn laatste gebleken voor België, zo maakte hij vrijdag bekend. Over zijn toekomst met Anderlecht, deelde Vertonghen nog niets mee.

Op dat EK moest Vertonghen door een blessure nog de eerste groepswedstrijd uitzitten, maar tegen Roemenië nam hij zijn vertrouwde plek in de defensie weer in. Vertonghen toonde zich zoals altijd verbeten, maar kon de Duivels maandag tegen Frankrijk niet behoeden voor een exit in de achtste finales.

Een verrassing is het niet, maar Jan Vertonghen heeft zijn laatste wedstrijd als Rode Duivel achter de rug. Het leek al zo goed als zeker dat de 37-jarige verdediger van Anderlecht op Euro 2024 aan zijn laatste toernooi was begonnen.

Vertonghen werd zo een van de vaandeldragers van de Gouden Generatie, met wie hij de halve finale bereikte op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Pas zes jaar later, op het WK 2014 in Brazilië zou die groep Duivels voor het eerst op een groot toernooi staan.

Het was bij de Amsterdammers dat Vertonghen pas echt naam maakte. Bij Ajax werd hij een rijtje naar achteren geschoven en ontpopte hij zich tot defensieleider en kampioenenmaker. Ook bij België werd hij voortaan achteraan uitgespeeld, op linksback of centraal.

Na kwartfinales in Brazilië en op het EK 2016 bereikte de Gouden Generatie zijn hoogtepunt op het WK 2018 in Rusland met brons. Op Euro 2021 volgde opnieuw een kwartfinale, op het WK in Qatar 2022 een pijnlijk dieptepunt met een vroege exit.



Op zijn 37e was Vertonghen op het EK in Duitsland de senior van de groep. De verdediger was er een verlengstuk van coach Tedesco en nam zijn verantwoordelijkheid voor de pers na de vroege nederlaag tegen Slovakije - een wedstrijd waarin hij nota bene niet in actie was gekomen.



In de achtste finale tegen Frankrijk volgde uiteindelijk een einde in mineur, met een ongelukkige owngoal die de Belgen naar de uitgang verwees.