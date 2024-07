Na afscheid Vertonghen: moeten we vrezen voor Belgische leegloop? Ook deze Duivels beslissen binnenkort over toekomst

vr 5 juli 2024 13:04

Het zijn toch bange dagen voor de Belgische fans. Met het afscheid van Jan Vertonghen rijst de vraag op: welke internationals volgen zijn voetsporen naar de uitgang? Ook deze Duivels staan de volgende weken voor een ferm dilemma. "Ik moet mijn lichaam eerst laten rusten", liet een andere sterkhouder al weten.

De passie voor de Rode Duivels was bij niemand vuriger dan bij Jan Vertonghen. En toch nam de recordinternational met 157 caps vandaag afscheid van de nationale ploeg. Een recordreeks die nog heel lang stand zal houden, maar wel voor een einde van een tijdperk zorgt. Na elk groot toernooi zien we steeds een revolutietje bij de Rode Duivels. Spelers komen, spelers gaan. En zo weerklinkt de vraag: wie doorbreekt als volgende de stilte?



Want in de hoofden van enkele Duivels weerklinkt het dilemma momenteel steeds luider: ga ik door als Duivel of niet? Een greep uit de gedachtegang van de twijfelaars.

Kevin De Bruyne (33)

Eén man buiten Vertonghen heeft al van zich laten horen: Kevin De Bruyne.



"Of ik doorga als Rode Duivel? Dat is nog te vroeg om te zeggen. Laat me dit eerst even verwerken. In de zomer zal ik beslissen over mijn toekomst", liet hij gisteren na de wedstrijd al verrassend optekenen. Geen positieve geluiden, maar die weerklinken niet voor het eerst. Na het WK moest de misbegrepen De Bruyne zich ook al eens opladen voor een nieuw avontuur. In de laatste maanden onder Roberto Martinez zag de spelmaker zijn smeekbedes - alsof hij het fiasco in de zandbak als eerste zag ontstaan - nooit beantwoord worden. Een onhoudbare situatie die in Qatar uiteindelijk tot zijn kookpunt kwam. En de spelverdeler nadien aan het denken zette.



Ik moet mijn lichaam eerst laten rusten. Kevin De Bruyne

Maar onder Domenico Tedesco had De Bruyne schijnbaar een nieuw elan gevonden. Met een grote glimlach op zijn gezicht en de kapiteinsband rond zijn arm trok de maestro naar Duitsland.



Alleen: hij moest de jeugd op sleeptouw nemen. Hij moest de lijnen uitzetten. Hij moest de brandjes blussen. Hij moest de spreekbuis zijn. Hij moest de assists geven en ook voor de doelpunten zorgen.



En dat uiteindelijk allemaal voor een jammerlijk akkefietje met de fans en een nieuwe ontgoocheling. Komt daar nog bij: De Bruyne had dit seizoen ook ongewoon veel af te rekenen met blessures. "Ik moet mijn lichaam eerst laten rusten, dan zal ik beslissen", liet hij gisteren ook veelzeggend optekenen.

Het is dus uitkijken wat Kevin De Bruyne binnenkort laat spreken: zijn hoofd, zijn hart of toch zijn lichaam?

Romelu Lukaku (31)

Romelu Lukaku lijkt dan weer het grootste enigma bij de Rode Duivels.



De spits van de Belgen heeft er in het verleden nooit een geheim van gemaakt na te denken over een vroegtijdig einde bij de nationale ploeg. Na het WK in Qatar en zelfs Euro 2020 hing een afscheid eigenlijk al in de lucht. "Er zijn al veel dingen gebeurd waar ik niet van genoten heb. Wanneer het gedaan is voor mij, zal ik die uit de doeken doen", klonk het enkele jaren geleden al. Dat Lukaku zich na de eeuwige kritiek op zijn persona vaak miskend heeft gevoeld in het shirt van de Rode Duivels is al langer duidelijk. Maar waar hij de criticasters vaak de mond snoerde met een van zijn talloze goals, kon hij ze in Duitsland van geen wederwoord dienen.

Letterlijk en figuurlijk. Dat hij ook nog eens verdacht stil bleef en geen enkel interview gaf, voedde alleen maar meer het vermoeden: is het dan toch definitief op voor de recordschutter bij de nationale ploeg?



Het is alvast afwachten naar het moment dat Lukaku de stilte definitief doorbreekt. En hopelijk is dat met zijn voeten.

Lukaku zag drie doelpunten afgekeurd worden in Duitsland.

Axel Witsel (35)

Het EK in Duitsland is niet de gedroomde comeback voor Axel Witsel geworden. De toenmalige controlerende middenvelder van de nationale ploeg kondigde na Qatar zijn afscheid al aan - al was dat vooral omdat hij niet opgenomen was door Tedesco in zijn eerste selectie. Maar een maand geleden overtuigde diezelfde Domenico Tedesco de omgeschoolde centrale verdediger om toch mee te gaan naar het EK, om toch te depanneren in de defensie.



Maar door een blessure in de laatste oefenwedstrijd speelde Witsel geen minuut op het toernooi.



Een tweede comeback lijkt op zijn 35e dan ook eerder ondenkbaar, maar zeg nooit nooit bij Witsel.

Witsel mocht in de voorbereiding nog de band dragen.

Carrasco, Meunier en de doelmannen