Ruben Van Gucht zag Vertonghen "moederziel alleen" en in tranen na match: "Beeld zal me voor altijd bijblijven"

di 2 juli 2024 06:28

Aan het voetbal is steeds een menselijke kant gelinkt. Zo ook na de uitschakeling van de Rode Duivels op het EK voetbal. Jan Vertonghen scoorde daarin de beslissende owngoal - geheel zonder schuld. Daar was de recordinternational nadien kapot van, zag ook Ruben Van Gucht. "Ik heb hem een knuffel gegeven", vertelt onze reporter in Dat is fussball.

Het afscheid van Jan Vertonghen als voetballer of bij de Rode Duivels? "Neen, daar heb ik niets van gemerkt", zegt Ruben Van Gucht. Onze man ter plekke weet dat de recordinternational "geen uitspraak wilde doen in the heat of the moment". Wel zag hij heel wat verbroedering bij de Belgen na het verlies. "Ik bleef lang wachten om de Duivels nog eens te zien. Zij hebben op hun beurt gewacht op Domenico Tedesco na zijn persconferentie. De bondscoach wilde zijn spelers nog een laatste keer toespreken." Een laatste keer? "Ja, want sommige spelers zijn al huiswaarts gekeerd", weet Van Gucht.

Vertonghen had tranen in zijn ogen en was diep teleurgesteld. Ruben Van Gucht