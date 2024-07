EK-ticket motiveert Red Flames in cruciaal tweeluik: "Teleurstelling moet nu brandstof geven"

Eenvoudig wordt het niet, maar de Red Flames dromen nog altijd van een rechtstreeks EK-ticket. Een zege tegen Denemarken is vrijdag alvast een belangrijke voorwaarde. "Zolang het kan, moeten we erin geloven", zegt Justine Vanhaevermaet.

Veel vakantie hebben de Red Flames niet gekregen, maar een EK-ticket zou het gebrek aan rust waarschijnlijk wel goedmaken.

De opdracht is duidelijk: de Flames moeten vrijdag op Stayen winnen van Denemarken om de 2e plek in de EK-voorronde over te nemen. Vier dagen later is alles dan nog mogelijk in hun laatste kwalificatieduel tegen het ongeslagen Spanje.

"We gaan vol voor de drie punten tegen Denemarken", is Justine Vanhaevermaet duidelijk. Bondscoach Ives Serneels knikt goedkeurend. "Als we winnen hebben we op papier nog alles in handen."

Het klinkt eenvoudig, maar in Denemarken gingen de Flames wel met 4-2 onderuit in april. "We moeten meer intensiteit en durf tonen", zegt Vanhaevermaet. "We weten dat de Denen goed aan de bal zijn. Ze hebben een pak ervaring en dat moeten we matchen."