Net geen podium voor Lucas Coenen en Everts in MX2, Prado wint opnieuw in MXGP

zo 24 maart 2024 17:10

Jorge Prado (GasGas) heeft opnieuw toegeslagen in de MXGP. De Spanjaard won zowel reeks 1 als reeks 2 in eigen land. In de MX2-klasse kregen we ook dezelfde winnaar als in de eerste manche: de Nederlander Kay de Wolf. Lucas Coenen werd 4e, Liam Everts 5e.

Zoek nog niet naar Belgen in de uitslag van de MXGP. Jago Geerts en Brent Van Doninck liggen nog een tijd in de lappenmand. De wereldkampioen Jorge Prado blinkt wel in zijn vel in het seizoensbegin. In eigen land won hij reeks 1 en reeks 2. Hij haalde het voor Tim Gajser en Romain Febre. De Nederlander Jeffrey Herlings belandde net naast het podium.

Dan is de MX2-klasse interessanter om volgen voor de Belgische motorcrossfans. Daar reed Liam Everts voor het eerst mee dit weekend. Hij werd 4e en 6e en dat was goed voor plek 5 in de eindafrekening. Daarmee eindigde hij net achter Lucas Coenen. Die werd op zijn Husqvarna-motor 4e. Zijn tweelingbroer Sacha moest tevreden zijn met de 9e plek. De winst was net als in de openingsmanche voor de Nederlander De Wolf.

