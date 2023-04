Analyse van de avond die onze Belgische clubs doet dromen: "Geen enkele ploeg speelt met schrik"

Anderlecht maakte een reuzensprong, Union en KAA Gent zetten een stapje in de goeie richting. Na de heenmatchen in de kwartfinales mogen onze drie vertegenwoordigers nog luidop dromen van meer in Europa. Dit is de (hoopgevende) analyse van onze radiocommentatoren in het stadion: "Wie had dit durven te denken?"

Peter Vandenbempt over Anderlecht: "Hier had iedereen voor getekend"

"Dit was de perfecte Europese avond voor Anderlecht. Het heeft uit zijn prestatie en wedstrijd echt het maximale gepuurd. Paars-wit creëerde weinig tot geen kansen, maar scoorde wel twee formidabele goals - eerst die dubbele dubbelpass tussen Dreyer en Murillo, vervolgens de knal van Ashimeru." "In een niet zo ver verleden was die efficiëntie nochtans een geweldig probleem. Daarnaast speelde Anderlecht ook heel compact. AZ kreeg pas op het uur een eerste echte mogelijkheid, maar botste alweer op een sterke Verbruggen. Ook N'Diaye verdient een eervolle vermelding: formidabel wat hij allemaal durft op die leeftijd."

Het is een geweldig mentaal voordeel dat Anderlecht al zes matchen op rij geen goal meer incasseerde. Peter Vandenbempt

"Is Anderlecht nu al zeker van de halve finale in de Conference League? Dat denk ik dan ook weer niet. Er schuilt zeker nog gevaar in AZ voor eigen publiek - dat bewezen ze al tegen Lazio. Misschien zullen hun bepalende spelers Karlsson en Pavlidis dan ook iets verder staan." "Ach, Anderlecht heeft tegen Villarreal al bewezen dat het kan overleven. Bovendien is het een geweldig mentaal voordeel dat ze al zes (!) matchen op een rij geen doelpunt incasseerden. In Alkmaar moeten ze wel proberen om er iets beter uit te komen op de tegenaanval, maar voor 2-0 had iedereen op voorhand getekend." "Wie had dit voor Nieuwjaar durven te denken van Anderlecht? Of zelfs erna... Het is al van 1990 geleden dat paars-wit nog eens in een Europese halve finale stond. 33 jaar, dus. Dan heb je volgende week toch een klein afspraakje met de geschiedenis."

Tom Boudeweel over Union: "Kan rekenen op sterk blok en flits van Boniface"

"Union heeft alles nog in handen, zoveel is duidelijk. 1-1 gelijkspelen tegen een Leverkusen in vorm is zeker een goede prestatie. Het enige probleem was het laatste halfuur. Union kon de bal toen niet bijhouden." "De vorige ronde werd het ook 3-3 in Berlijn. Thuis maakt Union dus 50% kans om het opnieuw af te maken. Al zal het weer een supermatch moeten zijn."



Boniface zat niet lekker in de match, verloor geregeld de bal, maar toch was hij weer beslissend. Tom Boudeweel