Alles kan nog voor KAA Gent: Buffalo's trekken met 1-1 naar Londen na intens duel

Hoe dan ook, de halve finales zijn nog een optie voor KAA Gent. Volgende week speelt het de terugewedstrijd in Londen.

KAA Gent heeft Premier League-club West Ham United op een gelijkspel gehouden. Al had de Belgische bekerhouder de match ook kunnen winnen.

tweede helft, minuut 97. einde: 1-1. KAA Gent heeft Premier League-club West Ham United op een gelijkspel gehouden. Al had de Belgische bekerhouder de match ook kunnen winnen. Hoe dan ook, de halve finales zijn nog een optie voor KAA Gent. Volgende week speelt het de terugewedstrijd in Londen. .

tweede helft, minuut 96. VAR roept ref terug: geen rood en geen penalty voor Gent in het slot.

West Ham reageert. Gelukkig voor Gent gaat Antonio te overhaast te werk. Hij schiet de bal in de handen van Roef.

tweede helft, minuut 92. net geen 1-2. West Ham reageert. Gelukkig voor Gent gaat Antonio te overhaast te werk. Hij schiet de bal in de handen van Roef. .

clock 90+1'

tweede helft, minuut 91. Odjidja over. Odjidja spreekt zijn linker aan, maar vergeet dat hij ook over de bal moet hangen. Zo vliegt het leer over het doel. .