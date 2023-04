Vanhaezebrouck hoopvol, maar ook misnoegd om knullige "high five"-fase: "Dit kan echt niet"

Ook trainer Hein Vanhaezebrouck had de beelden achteraf duidelijk al opnieuw gezien: "Die high fives kan absoluut niet", klonk het scherp. Ze stonden te slapen in de defensie. Heel spijtig. Een gebrek aan communicatie.”

Ik had al heel veel geloof dat er iets mogelijk was. Nu zullen mijn spelers daar zich ook van bewust zijn.

Vanhaezebrouck heeft overigens goede hoop op een positieve afloop volgende week in Londen. "Ik had al heel veel geloof dat er iets mogelijk was. Nu zullen mijn spelers daar zich ook van bewust zijn", denkt de coach van KAA Gent.



"West Ham heeft zijn laatste thuiswedstrijd met 5-1 verloren en nu komt leider Arsenal op bezoek. Als ze die match verliezen, moet het echt tegen ons. Anders gaat het thuispubliek morren", redeneert Vanhaezebrouck. "Dat moet ons hoop geven."

Dan moet Gent wel zorgvuldiger afwerken. "We hebben best wat kansen gecreëerd: 20 in totaal, weliswaar slechts 3 of 4 op doel. Dat is te weinig", vindt de coach. "Zulke momenten moeten we pakken. Hugo Cuypers doet dat."