Anderlecht droomt luidop van Europese halve finale na straffe 2-0-zege tegen AZ

tweede helft, minuut 91. Drie extra minuten, zolang moet Anderlecht nog standhouden. De thuissupporters zingen en dansen, het is volop genieten in het Lotto Park van een Europese glansprestatie. .

tweede helft, minuut 90. AZ slaagt er niet in om een slotoffensief te ontketenen. De club uit Alkmaar gaf maar een fletse indruk in het Lotto Park. Anderlecht lijkt alle kansen te hebben om zich te plaatsen voor de halve finales. Of zit het venijn nog in de staart? .