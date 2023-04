Union-coach Karel Geraerts: "Ik heb genoten en ben trots op de jongens"

Union is de verrassing bij de laatste 8 in de Europa League en de Belgische vicekampioen blijft ook daar onbevangen Europa verbazen. Het stopte de zegereeks van ploeg in vorm Leverkusen af. "Ik heb genoten", verwoordde coach Karel Geraerts het gevoel.

Even leek er een stunt in de maak tegen Leverkusen, dat 7 keer op een rij had gewonnen. Pas kort voor het einde kon Wirtz de 0-1 van uitblinker Boniface uitwissen. Met 1-1 creëerde een matuur Union een goede uitgangspositie voor de return volgende week.



De partij had alles wat voetbal mooi maakt: "Er was om te beginnen een heel leuke sfeer met positieve vibes vanuit de tribune", verwoordde Geraerts. "Het was ook geweldig om ons legioen te zien, het is de eerste keer dat ik zoveel uitsupporters van Union zie, denk ik. Je hoorde ze ook. Net als die van Leverkusen."



"En de wedstrijd zelf verveelde ook niet. Het ging op en af. Eerlijk is eerlijk: Leverkusen probeerde meer en had meer de bal. Ze spelen dan ook thuis en zijn in een enorm goede vorm."



"Maar voor mij waren 2 zaken belangrijk: 1. het collectief moest er staan, anders ga je onderuit; 2. wanneer we de bal hadden, moesten we proberen de bal bij te houden en gevaar te creëren."



Voor commentator Filip Joos viel de prestatie van Ismaël Kandouss op: rust aan de bal, goed inspelen, zelfs een bruggetje. Geraerts beaamt: "Hij speelt een topseizoen. Hij speelt al maanden op een heel hoog niveau en heeft enorme stappen vooruitgezet."



De Franse verdediger speelt centraal achteraan rechts. "Vaak wordt die positie onderschat, van daaruit beginnen heel wat aanvallen en kan je een tegenstander in de problemen brengen."



Het bezoekende middenveld Lynen-Teuma-Lazare was weer top: Lynen die passes onderschept, Teuma die voetbal creëert en Lazare die middenvelden openrijt. "De kunst in voetbal is om bepaalde connecties te vinden met elkaar en niet dezelfde types te hebben."



"Die hadden we vandaag op het veld. Het is jammer dat Senne niet verder kon, dat was een noodzakelijke wissel. Maar ik ben trots op de jongens. En niet alleen het middenveld, maar ook op de verdedigers en vooraan."



"Boniface en Yorbe (Vertessen) hebben heel veel minder leuke meters gemaakt, maar die waren er voor het team vandaag. Als ze de bal kregen, probeerden ze wel vooruit te denken. Dat was het belangrijkste."



Karel Geraerts.

"Boniface merkte snel dat dit een ander niveau was, maar hij past zich ook snel aan"