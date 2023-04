Met 1 been in halve finale? Anderlecht blijft met voetjes op de grond: "Nog niet gevierd in de kleedkamer"

"Het verschil tussen AZ en wij? Dat wij scoorden en zij niet. In het spel was AZ zeker niet de mindere", gaf Jan Vertonghen toe na de 2-0-triomf in het Conference League-duel."

We hebben de beste kaarten voor de terugwedstrijd, maar die mogen we niet ten grabbel gooien.

Verbruggen was zelf ook weer een van de uitblinkers bij paars-wit. Een constante de laatste weken. De voorbije 6 wedstrijden hield hij 6 keer de 0, was hij goed voor 25 reddingen en voorkwam hij 4 gemaakte goals.

Anderlecht is in zijn laatste zeven wedstrijden dan ook ongeslagen. En wie had er voor nieuwjaar gedacht dat paars-wit zo dicht bij een Europese halve finale zou staan?



"We zitten inderdaad in een positieve flow", vertelt Verbruggen. "Maar in de halve finale zitten we nog niet, hé. We hebben nog geen seconde dat gevoel gehad. We hebben nog een cruciaal duel in Alkmaar voor de boeg."

Ook Brian Riemer temperde de boel. "Er is nog niet gevierd in de kleedkamer", vertelde de trainer van Anderlecht. "We hebben de beste kaarten voor de terugwedstrijd, maar die mogen we niet ten grabbel gooien."