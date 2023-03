Waarom motorcrosser Brent Van doninck de enige Belg in de MXGP-klasse is

Met Brent Van doninck draait er komend seizoen slechts één landgenoot mee in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross, waarvan de openingsrace morgen in Patagonië, in Argentinië, gereden wordt. Ex-bondscoach Joël Smets, nu teambaas bij KTM, weet waar dat aan ligt. "Maar ik kijk de toekomst in de topklasse zonnig tegemoet."

Van de jaren 70 tot het eerste decennium van de nieuwe eeuw leverde België om de haverklap wereldkampioenen motorcross af in de topklasse, genre Roger De Coster, André Malherbe, Eric Geboers, Stefan Everts en Joël Smets. Steve Ramon was evenwel de laatste in 2007.



Het wemelde van de Belgen in de MXGP, maar de voorbije jaren kalfde dat contingent af. Nu Jeremy Van Horebeek het voor bekeken hield, blijft er met Brent Van doninck nog maar 1 MXGP-rijder over.



"Het is echt gek, dat ik de enige ben", vertelde Van doninck op de mediadag eerder deze week in Lommel. "In de MX2 zijn er nu wel een paar bijgekomen. Die zullen ooit ook de stap zetten naar de MXGP."



"De voorbije jaren zijn er heel wat landgenoten met pensioen gegaan en vervangers waren er niet. De sport is heel hard achteruitgegaan in België."



"Er zijn maar een paar circuits meer en dat spoort de jeugd niet meer aan om motorcross te beoefenen als sport. Eerlijk gezegd, verwacht ik de komende jaren ook niet echt verbetering op dat vlak", klonk het somber.

Dat we momenteel niet meespelen in de MXGP-klasse komt door een tekort aan infrastructuur in België, waardoor de instroom vermindert. Maar Motorsport Vlaanderen en Sport Vlaanderen doen er alles aan om zoveel mogelijk mensen aan te trekken. Joël Smets, teambaas KTM

Oud-wereldkampioen Joël Smets, ex-bondscoach en teambaas van KTM klinkt positiever. "Dat we momenteel niet meespelen in de MXGP-klasse komt door de beperkte infrastructuur in België. We hebben een tekort aan infrastructuur, waardoor de instroom in de sport vermindert. En dan krijg je procentueel gezien minder kans op grote talenten of de ontwikkeling van talenten."



Smets en co. leggen zich evenwel niet bij de pakken neer. "We proberen met Motorsport Vlaanderen en Sport Vlaanderen er alles aan te doen om zoveel mogelijk mensen aan te trekken, bijvoorbeeld met instapdagen."



"Zo willen we onze vijver zo groot mogelijk maken. We zien nu dat daar een Jago Geerts is uitgekomen, Liam is natuurlijk de zoon van, maar de gebroeders Coenen worden ook al een jaar of 4 begeleid door Motorsport Vlaanderen. Ik wil niet te negatief zijn."



"Met die mannen kijk ik de MXGP-klasse wel zonnig tegemoet. Ik acht hen in staat om over een aantal jaren ook hun streng te trekken in de topklasse."



Met Jago, Liam en de gebroeders Coenen zie ik de toekomst van de MXGP-klasse zonnig tegemoet. Joël Smets

Brent Van doninck in actie vorig jaar, toen nog bij Yamaha, nu zit hij bij Honda.

Van doninck: "Top 10 in het WK is het doel"

Terug naar Van doninck dan: de 27-jarige crosser beleefde een andere winter dan anders, des te meer omdat hij ook van team veranderde, van Riley Yamaha naar JM Honda.



"Ik begon veel vroeger met de voorbereiding en dat maakt de honger naar die seizoensstart nog groter. Ik kijk er dus heel hard naar uit. Ik ben beter in vorm dan vorig jaar. Daarnaast vielen mijn 2 voorbereidingswedstrijden ook heel goed mee. Dat werkt motiverend en geeft vertrouwen." Zo won hij afgelopen weekend in Lierop.



Van doninck verwacht zelf wel wat van het seizoen. "Ik zou het seizoen willen beginnen, zoals ik het vorige beëindigd ben: constant in die top 10 zitten, een keertje top 5. En dan zullen we zien of ik nog een stapje kan zetten."



"Wie weet zit er dan zelfs een keer een podium in, bijvoorbeeld in mijn thuiswedstrijd. Ik denk dat dat kan lukken. Maar laat ons met onze voeten op de grond blijven en ook niet te veel verwachten."

Zoals ik nu rijd, heb ik me nog nooit gevoeld. Ik ben beter in vorm dan vorig jaar en ik ben ook heel tevreden over mijn nieuwe motor. Brent Van doninck

"Top 5 in de GP's is zowat hetgeen mijn nieuwe team van mij verwacht. En dan zou een top 10 in de eindstand mooi zijn. Dat had vorig seizoen eigenlijk al gemoeten. Maar mijn ex-team zei toen plots dat ze de laatste GP's niet meer wilden doen, omdat ze wisten dat ik zou vertrekken."



De 27-jarige Van doninck is tevreden met zijn overstap naar het team van ex-wereldkampioen Jacky Martens: "Het is super. Ik heb altijd al voor Jacky willen rijden."



"Mijn nieuwe team is heel professioneel en dat is het belangrijkste. Er zijn veel mogelijkheden om te testen en dingen te veranderen en de motor naar je hand zetten, tot in de details. Zoals de motor nu is, ben ik er heel tevreden over."



Van doninck werd in de verleden geplaagd door heel wat blessureleed. "In de MX2-klasse reed ik eigenlijk van de ene blessure naar de andere, dan heb je een paar jaar nodig om daar weer bovenop te komen."



"Zoals ik nu rijd, heb ik me alleszins nooit gevoeld. Ik zei tegen mijn vriendin dat mijn carrière precies nu begint. Ik denk dat er nog mooie jaren gaan aankomen."



MX2-vicekampioen Geerts rijdt vanaf 2024 MXGP: "Dat zal me nog beter liggen"

Volgend jaar krijgt Van doninck sowieso al het gezelschap van Jago Geerts in de klasse met 450 cc-motoren. Geerts is dit jaar de topfavoriet in de MX2-klasse, waar hij op de 250 cc-motor 3 keer op een rij vicewereldkampioen werd.



De 22-jarige Geerts weet nu al dat de MXGP-klasse hem nog beter ligt. "Ik kan er mijn natuurlijke stijl iets meer op gebruiken. Ik reed al op de 450 cc-motor in de Motorcross der Naties en dat ging heel goed, met relatief weinig training. "



"Ik denk dat als ik met zo'n motor een goeie winter kan hebben, ik nog enkele stappen kan zetten."