WK MX2: Jago Geerts wil "eindelijk titel", Liam Everts "het podium" en tweeling Coenen "zich tonen"

Laatste kans voor Jago Geerts: "Niet 100% door ziekte"

Met Jago Geerts (Yamaha) komt de topfavoriet in de MX2-klasse voor komend seizoen uit eigen land, na 3 vicewereldtitels op een rij en ook nog eens een derde plaats in het kampioenschap.



Voor de 22-jarige Geerts wordt het ook het laatste seizoen in de MX2, vooraleer hij de overstap naar de MXGP, de koningsklasse, maakt.



Voor de openings-GP van komend weekend tempert onze landgenoot echter de verwachtingen. "Mijn voorbereiding is verstoord geweest. Ik ben ziek geworden, waardoor ik 2 à 3 weken weinig heb kunnen trainen en ik achterstand opliep", vertelde Geerts dinsdag op de mediadag in Lommel.



"Ik zal dus nog geen 100 procent fit zijn. Als ik nadien nog enkele weken goed kan trainen, zal de vorm wel terugkomen. Ik voel me al opnieuw goed en dat is voorlopig het belangrijkste."



"Sinds een 2-tal weken zit ik terug op de motor, maar ik heb wel maar één voorbereidingswedstrijd kunnen doen, daardoor mis ik natuurlijk wedstrijdritme."

Ik zou graag nog wat constanter zijn in mijn prestaties om elke GP in de punten te eindigen. Daar ligt de sleutel in het gevecht om de titel. Jago Geerts (Yamaha)

Na 3x 2e en 1x 3e is de titel komend seizoen het doel. "Het zou zeker mooi zijn om met die wereldtitel op zak de overstap richting de MXGP te maken. "



Vorig seizoen verloor Geerts de wereldtitel in de laatste reeks van de laatste race op een dramatische manier aan de Fransman Tom Vialle. "Ik ga er alles aan doen om dit jaar wel die titel te halen."



Vialle is er niet meer bij. Hij trok naar de VS. Maar dat wil niet zeggen dat de weg open ligt voor Geerts. "Er zijn dit jaar veel snelle rijders, zoals mijn teamgenoten bij Yamaha. Dat zal in Argentinië snel duidelijk worden. Er zijn toch een 6-tal crossers die in staat zijn om voor de wereldtitel te gaan."



Geerts weet ondertussen waar hij moet op letten: "Ik zou graag nog wat constanter zijn in mijn prestaties om elke GP in de punten te eindigen. Daar ligt de sleutel in het gevecht om de titel. Het kleinste foutje wordt in zo'n titelgevecht afgestraft. Aan mijn snelheid zal het wel niet liggen", lachte hij. (lees voort onder foto)

"Het wordt steeds moeilijker en moeilijker om in België te trainen"

Om beter te kunnen trainen week Geerts onlangs uit naar Monaco. "Na het seizoen volgt er een rustperiode van enkele weken, gevolgd door fysieke trainingen, waarna we de laatste maanden meer en meer met de motor trainen."



"In België is dat spijtig genoeg moeilijker en moeilijker aan het worden door een gebrek aan circuits, dus trekken we naar het buitenland. Sinds deze winter verblijf ik in Monaco, mijn trainingen werk ik in Frankrijk en Italië af."



Geerts verwelkomt de youngsters rondom hem. "De laatste jaren werden mijn prestaties zeker met een vergrootglas bekeken, maar nu zijn er Liam, Sacha en Lucas die aan het opkomen zijn."



"Er is zeker opnieuw meer talent in België, dus ik denk dat we mooie jaren tegemoet gaan. Onze sport heeft het nochtans niet makkelijk in België en iedereen ligt daar wel van wakker."



"Het is moeilijk om er iets aan te veranderen. En dan hebben we nog het geluk dat we in Nederland, Frankrijk en Duitsland kunnen gaan trainen, waar er wel nog voldoende circuits zijn. Het wordt moeilijker en moeilijker, waardoor steeds meer crossers uitwijken naar andere landen."

Seizoen 2 voor Liam Everts begint met polsblessure: "Maar ik ga proberen"

Voor de 18-jarige Liam Everts, zoon van motorcrosslegende Stefan Everts, wordt het zijn tweede seizoen in de MX2, na een 10e plaats vorig seizoen in zijn debuutjaar.



Ook zijn voorbereiding werd verstoord: "Helaas maakte ik vorig weekend een redelijk serieuze tuimel op training. Er was een amateur achter een berg gevallen en die heb ik niet meer kunnen ontwijken."



"Gelukkig heb ik niks gebroken, ik heb een kneuzing aan mijn rechterpols. Daardoor kon ik de voorbije dagen niet op de moto trainen. Het bleef dus beperkt tot fysieke trainingen."



"Ik doe wel mee in Argentinië. Ik wil het sowieso proberen. Ik wil niet thuis in de zetel zitten met een pols die goed is. Als het dan niet lukt, is het maar zo."



Ook vorig seizoen kende Everts blessurebesognes. Maar hij blikt toch tevreden terug. "Voor een debuutjaar was het in orde. Ik werd 10e, ondanks dat ik GP's had gemist vanwege blessures."



"Ik greep een paar keer net naast het podium. Dat is het doel dit jaar: op dat podium geraken. Het einddoel is er nog niet. Ik wil afwachten hoe ik mij voel in de eerste wedstrijd. In een seizoen kan er veel gebeuren."

Het doel dit jaar is op het podium geraken. Een einddoel is er nog niet, daarvoor wil ik de eerste wedstrijd afwachten. Liam Everts

Everts beseft dat hij nog een weg te gaan heeft: "Op het mentale vlak kan ik zeker nog verbetering boeken. Agressie aan de dag leggen in het racebegin, dat ontbreekt nog af en toe."



"Ik vind het wel goed, dat er nog punten zijn die beter kunnen. Anders zou ik nu al op mijn maximum zitten, dat is zeker nog niet het geval. Ik ben een harde werker en als ik een doel voor ogen heb, stop ik voor niks."



Wie Everts zegt, denkt meteen aan vader Stefan, de 10-voudige wereldkampioen met meer dan 100 GP-zeges op zijn palmares. "De zoon van te zijn is mentaal af en toe heel zwaar", geeft Liam toe. "Dat brengt een bepaalde druk met zich mee, want het is nooit goed genoeg."



"De verwachtingen zijn hoog. Daarnaast is mijn vader ook kritisch en wil ook ik het beste uit mezelf halen. Ik ben niet snel tevreden. Dat is wel moeilijk af en toe."

Tweeling Coenen (16): "Geen druk, het is juist mooi dat we allebei goed rijden"

22, 18 en we gaan nog een beetje jonger: 16. Dat is de leeftijd van de talentvolle Brusselse tweelingbroers Lucas en Sacha Coenen. Lucas reed vorig jaar al een GP MX2, maar nu staat hij voor een heel seizoen: "Het wordt serieus nu", lachte hij. "Nu gaat het echt beginnen."



Bang is hij niet. "Zeker niet. Ik ga wel moeten leren. Het is een lang seizoen. Ik wil op mijn wielen blijven en heel veel leren."



Normaal zou hij samen met zijn broer debuteren in de MX2, maar Sacha ontwrichtte vorig weekend in Frankrijk zijn schouder en moest onder het mes. De tweeling maakte al naam en faam in België. Maar dat zorgt niet voor extra druk.



"Neen, zeker niet. Het is juist mooi dat we met zijn tweeën zo goed rijden. In Amerika zijn er ook zo'n twee en we willen hetzelfde doen. We gaan ons best doen en gewoon rijden. Als het maar fun blijft, is het goed."



Hij tempert wel de verwachtingen: "Ik wil niks zeggen over plaatsen of doelen. Qua snelheid zijn we niet veraf, maar we zullen de dag zelf zien wat er mogelijk is. Maar we reizen niet zomaar zo ver, natuurlijk wil ik me laten zien."