In de auto hakte hij plots de knoop door: hoe Wout van Aert zichzelf én zijn ploeg overtuigde om het WK te rijden

ma 27 januari 2025 06:13

Het idee speelde zelfs niet in zijn achterhoofd, tot alle puzzelstukken plots op zijn plek vielen. Wout van Aert verraste vriend en vijand met zijn deelname aan het WK veldrijden. De regenboog pakken tegen Mathieu van der Poel wordt geen sinecure. Waarom waagt Van Aert zich toch aan de uitdaging? De inzichten uit zijn seizoen en van zijn omkadering.

"Dit is een eerste stap in de opbouw na een moeilijke periode." Met 3 september 2024 in het achterhoofd begint Wout van Aert met bescheiden ambities aan zijn crosswinter. Want de val in de Vuelta - en de daaropvolgende zware knieblessure - gooide heel wat roet in het eten. Een normale rustperiode en heropbouw? Uitgesloten. Voor zijn rentree in het veld doen vooral verhalen over een loopachterstand de ronde. Maar wat blijkt in Loenhout: enkel een botsing met een onoplettende toeschouwer kan Van Aert van het podium houden. Een eerste teken dat het tóch genieten wordt voor én van de Belgische nummer 1.

Een week later is het meteen prijs voor Van Aert. In Gullegem proeft hij voor het eerst van de zoete zege, een dag later maakt het moddermonster het perfecte weekend af met een solo in Dendermonde. Dus rijst een eerste keer de vraag: en het WK, Wout? Nog niet aan de orde. Van Aert stort zich begin januari vol op zijn stages in Spanje. Het wegseizoen geniet nu eenmaal de prioriteit - tot vervelens toe herhaald - getuige ook het mindere gevoel in Benidorm. Maar dan plant een week relatieve rust en een supergevoel in Maasmechelen een zaadje. Waar onze landgenoot in december nog niet van durfde te dromen, is plots een mogelijkheid. Liévin, dan toch? Na de doorslaggevende prestatie, trekt Van Aert huiswaarts met manager Jef Van den Bosch in de auto. En hij hakt de knoop door: groen licht voor de jacht op de regenboog.



De crosswinter van Van Aert datum wedstrijd uitslag 27 december Exact Cross Loenhout 4e 4 januari Superprestige Gullegem 1e 5 januari Wereldbeker Dendermonde 1e 19 januari Wereldbeker Benidorm 4e 25 januari Wereldbeker Maasmechelen 2e 2 februari WK in Liévin ...

De perfecte puzzel

De deur van bondscoach Angelo De Clercq stond op dat moment wagenwijd open. Het 9e stekje, dankzij de WB-zege van Michael Vanthourenhout, droeg in zijn stoutste dromen al even de initialen WVA. De Belgische selectie halen, zou dus nooit een probleem vormen. Het grotere struikelblok is de immer minutieuze planning van Visma-Lease a Bike. Ervan afwijken? Dan moet je al een erg speciale reden hebben. Wel, Van Aert heeft het voordeel dat als hij de ploeg iets vraagt, daar ook belang aan gehecht wordt. Met bewijsstukken in de hand gaat hij in gesprek met performance coach Mathieu Heijboer. Argument 1: een extra cross in zijn beperkte programma is geen aanslag op de wegvoorbereiding. De ploegstage in Mallorca staat op de kalender ná het wereldkampioenschap. Bovendien heeft Van Aert het goede gevoel (sneller dan verwacht?) te pakken.

Met de blik op de toekomst: Wout van Aert wil nog één keer knallen in het veld.

De ploeg is snel gewonnen voor het idee, maar legt nog enkele vraagtekens voor. Dus is het uitkijken naar de volgende motieven. De ligging: net over de grens vormt Liévin geen logistieke aanslag op een topsporter. Tussen de Kempen en de Noord-Franse gemeente liggen exact 200 kilometers. Twee uur in de wagen, een niemendalletje. Ook geen budgettaire puzzel zoals bij het WK in Fayetteville anno 2022, dus. Toen waren teams een dag kwijt en heel wat stress rijker met hun reis naar de Verenigde Staten. Daarenboven is de Nederlandse karavaan er toch al. Fem van Empel en Marianne Vos staan op de startlijst bij de vrouwen. Voor een paar extra fietsen van Van Aert is vast ook plaats. Maar ook: de Belg leeft van en voor de steun van zijn fans, die hij dé eindstrijd met Mathieu van der Poel niet wil ontnemen. Ook voor de mentale batterijen leggen de aanmoedigingen geen windeieren.

Slecht weer betekent een vettiger parcours en dat is alleen maar gunstig voor Van Aert. Paul Herygers