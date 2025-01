Niels Albert: "Zonder Wout van Aert volstaat het basistempo voor Mathieu van der Poel, nu wordt het anders"

In onze podcast Sporza Daily blikt Niels Albert vooruit op het WK veldrijden. "Wout zal echt het idee hebben dat hij voor de vierde keer wereldkampioen kan worden", vertelt de tweevoudige wereldkampioen, die ook tonnen respect heeft voor Van der Poel. "Mathieu zou in zijn carrière op 10 wereldtitels kunnen stranden."

Zondagmiddag kijken de twee tenoren mekaar opnieuw in de ogen. Met Mathieu van der Poel én Wout van Aert aan de start kan het spetteren op het WK in Liévin.

"We maakten ons allemaal op voor een saaie wedstrijd", opent Niels Albert in Sporza Daily. "Met een goede Wout van Aert hopen we toch een spannende koers te zien. En als het kan, eentje waarvoor we op het puntje van onze stoel zullen zitten."

In zijn wekelijkse krantencolumn had Albert een keer laten vallen dat Van Aert in laatste instantie toch aan de start zou komen. Serieus had hij dat niet bedoeld, maar nu is het wel zover.

"De voorbije weken zal hij gevoeld hebben dat er power in zijn benen zit en dat hij kans maakt", gelooft Albert.

"Wout zal echt het idee hebben dat hij voor de vierde keer wereldkampioen kan worden. Daar ben ik van overtuigd."