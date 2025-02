Te vroeg gejuicht: pijnlijke blunder nekt Tsjechische juniore, Française Revol profiteert

Tot in de voorlaatste ronde Revol met een sterk nummertje op techniek naar het wiel van de Tsjechische reed. Die pakte prompt uit met een fikse versnelling op de hellende aankomststrook en stak de handen in de lucht: een ronde te vroeg!

Barbora Bukovska uit Tsjechië kwam onder stoom in de tweede ronde en sloop gestaag richting Revol. Halfweg cross was de samensmelting voorin een feit.

Met een knalronde van 8'28" schoot Lise Revol furieus uit de startblokken in Liévin. De Française had al bijna een halve minuut bonus op de rest, maar weg was ze niet.

Een plekje in de top 15, het doel vooraf van tweedejaarsjuniore Sanne Laurijssen, zat er niet in vandaag. "In de eerste ronden was ik wel goed weg rond plek 13, maar ik voelde dat de mixed relay van gisteren nog wat in mijn benen zat."

"Verder ging het goed, op een paar foutjes na. Eerst was het parcours bevroren en hard om over te rijden. Het verandert echt snel en wordt loodzwaar door al het slijk, vermoeiend om in te rijden."