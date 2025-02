Zilver (De Bruyckere) en brons (Michels) voor Belgische beloften, maar oppermachtige Tibor Del Grosso steelt de show

Del Grosso versus Michels?

Bij de beloften zijn alle ogen gericht op titelverdediger Tibor Del Grosso. De Nederlander topt bijna alle favorietenlijstjes.



"Del Grosso domineert deze categorie. We moeten bijna rekenen op een mindere dag of pech van de topfavoriet om kans te maken op de wereldtitel", schat bondscoach Angelo De Clercq in.



Jente Michels is de vooruitgeschoven Belg in deze categorie. "Michels heeft dit seizoen een periode gehad waarin hij vooraan meestreed bij de profs. In Liévin krijgt hij een parcours op zijn maat met veel hoogtemeters."



"Op het BK was Michels niet super en ook in Hoogerheide was het niet top. Maar hij heeft alles op dit WK gezet en heeft daar de laatste weken ook naar toegewerkt."