Het perfecte weekend: oppermachtige Wout van Aert maakt kipkap van de tegenstand in Dendermonde

Thibau Nys: "Van Aert is topfavoriet"

Koksijde liet Thibau Nys aan zich voorbijgaan. "Omdat het al een heel drukke (cross)periode is geweest", legt Nys junior uit. "Maar ik voel me goed genoeg om vandaag te starten."



Nys is een modderduivel en is blij dat hij straks zijn hartje kan ophalen. "Het is een cross uit de oude doos. Eentje waar Wout van Aert 100% zijn vermogen kwijt kan. Hij start hier als topfavoriet."



"Zelf hoop ik een zo goed mogelijke uitslag te rijden. Ik heb er zin in."