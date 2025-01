Mathieu van der Poel kijkt uit naar WK-clash met Van Aert: "Schrik een beetje, maar is aangename verrassing"

Dan toch nog één allerlaatste duel. Het WK veldrijden in Liévin wordt de climax van het seizoen met zowel Mathieu van der Poel als Wout van Aert aan de start. Daar maalt de titelverdediger allerminst om. "Het is altijd leuk om tegen zo iemand te strijden", kijkt de regenboog reikhalzend uit.

Een welgekomen motivator? "Het is toch een aangename verrassing. Het is leuk om tegen zo iemand te strijden. Ik kijk er wel naar uit."

"Het zal waarschijnlijk weer een strijd worden", zegt hij nu al met pretoogjes. "Al verandert er voor mij niet écht iets. Wout wordt gewoon mijn grootste uitdager, dat is in het verleden ook wel gebleken."

Ook voor Mathieu van der Poel kwam de WK-deelname van Wout van Aert tamelijk onverwacht. De wereldkampioen zou normaal gezien zijn titel verdedigen tegen Nys en co., maar krijgt nu een extra concurrent.

"Ja, normaal gezien is hij niet iemand die zijn plannen aanpast. Ik schrik er toch een beetje van."

Zelf blaakt Van der Poel van vertrouwen. Hoe kan het ook anders? De regenboog degradeerde de tegenstand een week voor het WK tweemaal.

"Trainingsblokken? Nee, het waren vooral twee mooie overwinningen", lacht de Nederlander. "Ik wist dat mijn conditie goed was. Ik ben blij dat het harde werk in Spanje heeft geloond."

De basis is dus al even gelegd. Het resultaat heeft iedereen intussen gezien. Dat MVDP het WK nog kan verliezen, is onrealistisch, toch?

"Tuurlijk kan ik nog verliezen. Ik begin net als iedereen van nul. Schrik heb ik niet, maar ik houd met iedereen rekening. Een kampioenschap is altijd iets aparts", blijft Van der Poel op zijn hoede.