Ongenaakbare Mathieu van der Poel etaleert WK-vorm in Maasmechelen, valpartijen Van Aert fnuiken gedroomde tweestrijd

Door omstandigheden stonden Mathieu van der Poel en Wout van Aert in Maasmechelen pas voor de tweede keer samen aan de start van een cross deze winter. Meteen ook de laatste keer.



In Loenhout werd het nooit echt een duel, in de Limburgse blubber duurde het duel een kleine minuut.



Van Aert moest door zijn beperkte programma vanaf de vierde rij vertrekken, maar met enkele indrukwekkende inhaalmanoeuvres maakte hij snel zijn opwachting vooraan ... om vervolgens na een botsing met een paaltje terug te vallen.



Niet veel later herhaalde de geschiedenis zich toen Van Aert de maar liefst 18.000 toeschouwers in Maasmechelen gek maakte door de leiding te nemen ... om vervolgens na een glibberige afdaling tegen de grond te gaan.



Van der Poel - blijkbaar niet gehinderd door zijn gebroken rib - sloeg meteen zijn vleugels uit om nooit meer om te kijken. Terwijl Van Aert, onder meer op de schuine kant, nog meer foutjes maakte, bleef de wereldkampioen een moddermasterclass afleveren.



Van Aert was uiteindelijk wel duidelijk 'best of the rest', al eindigde hij toch op meer dan een minuut van de maestro.



Joris Nieuwenhuis bewees stilaan zijn oude topniveau weer te hebben door Joran Wyseure af te troeven in de strijd om de laatste podiumplaats. Toon Aerts eindigde voor Michael Vanthourenhout, waardoor die laatste nog niet zeker is van eindwinst in de Wereldbeker.



Die moet hij morgen in Hoogerheide binnenhalen, al is ook daar uiteraard Van der Poel weer de grote topfavoriet, exact één week voor het WK.