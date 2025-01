Wout van Aert was iets "te gretig" bij "domme" valpartijen: "Jammer, want had gevoel dat tweestrijd erin zat"

Tegen een foutloze regenboog was de strijd al vroeg verloren. Wout van Aert jammert dat hij enkele keren in de modder van Maasmechelen belandde. De Belg voelde zich goed, maar kon enkel achtervolgen op Mathieu van der Poel. "Die valpartijen sloegen me toch uit mijn lood", deelt Van Aert.

"Misschien was ik iets te gretig."

Met een kleine glimlach kan Wout van Aert de gemiste kans op een titanenstrijd met Mathieu van der Poel nog relativeren. Al voelde onze landgenoot dat die er in Maasmechelen wel degelijk kon komen.

"Ik was gebrand snel naar voren te komen", verklaart Van Aert. "Vorige week in Benidorm ben ik nooit in koers gekomen door mijn slechte startpositie. Ik probeerde zo snel mogelijk plaatsen te winnen."

"Toen ik een aanval opzette in de tweede ronde, maakte ik een domme fout. Dat is jammer. Mathieu rijdt uiteindelijk heel ver van me weg, maar ik had toch liever even de strijd kunnen aangaan. Ik had ook wel het gevoel dat die erin zat."

Want telkens rechtkrabbelen, het materiaal controleren en weer doorgaan, eiste toch zijn tol. "De valpartijen sloegen me toch even uit mijn lood."