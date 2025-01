Mathieu van der Poel vierde zege à la Evenepoel: "Remco had dat gevraagd als verjaardagscadeautje"

Mathieu van der Poel vond in de modder Maasmechelen een speeltuin naar zijn hart. "De leukste cross die ik in lange tijd heb gereden." Met zijn zegegebaar gaf hij bovendien een verjaardagscadeautje aan zijn goeie vriend Remco Evenepoel.

"Dit is de leukste cross die ik in lange tijd heb gereden", zegt Mathieu van der Poel over het ploeterfestijn in Maasmechelen.

"Dit doe ik heel erg graag, het is supertechnisch. Ik heb er echt van genoten."

Dat bleek ook, want waar de anderen bijna allemaal foutjes maakten, voelde Van der Poel zich als een vis in het water. "Ik heb mezelf niet op een foutje kunnen betrappen. Op een parcours als vandaag is dat belangrijk."

Ook van zijn gebroken - en dus niet gekneusde - rib had hij weinig last. "Ik voelde het wel, maar het hinderde mij niet. Anders was ik niet van start gegaan."

"Het is nog niet 100%, maar hopelijk wel dicht bij die 100% volgende week op het WK. Ik voel me vaak beter dan verwacht na een zware trainingsweek."

Opmerkelijk was het zegegebaar van de wereldkampioen. Eerst even bellen en dan de hoorn in de haak gooien. "Dialled in", net als Remco Evenepoel na zijn zege op de Olympische Spelen. Geen toeval, zo blijkt.

"Ik had Remco vanochtend gefeliciteerd met zijn (25e) verjaardag en hij had mij gevraagd om dit zegegebaar als cadeau te geven. Ik weet niet of hij gekeken heeft, maar hij zal het wel meekrijgen."

Zal Van der Poel nu een soortgelijk cadeautje terugvragen aan Evenepoel? "Dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog eens over nadenken."