Jouw gids voor Gent-Wevelgem: parcours, deelnemers en live bij Sporza

wo 26 maart 2025 17:20

Het is geen monument, maar het hinkt wel maar net achter dat gekend vijftal. Gent-Wevelgem is een van de grote voorjaarsklassiekers. Lang was het een koers die vaker op een sprint eindigde dan met een juichende aanvaller, de laatste jaren is het eerder omgekeerd. De oorzaak: een zwaarder parcours. Hoe ziet het profiel er dit jaar uit? Ontdek het in de gids voor Gent-Wevelgem op zondag 30 maart.

Mannen

Zo was het vorig jaar

Knokken in de Moeren, daar begon het spektakel mee. Het was wel slechts een voetnoot, want voor de heuvelzone kwam alles weer samen. Vanaf de eerste passage over de Kemmelberg was Lidl-Trek is overtal. Het was Mathieu van der Poel die een elitegroep aanvoerde, maar Jasper Stuyven, Mads Pedersen en Jonathan Milan vormden een sterk trio. Die laatste ging ervandoor. Van der Poel zette die situatie wel recht en Lidl-Trek verloor met Stuyven een pion. Hij reed lek op een van de plugstreets. Nog twee keer moesten ze over de Kemmelberg en daar dunde de groep uit. Pedersen deelde de lakens uit, Van der Poel volgde, de rest loste. Het peloton jaagde, maar de Deen en de Nederlander hadden het onder controle. De winnaar zat vooraan. Vanop de kop begon Pedersen zelf aan de sprint. Een afgematte Van der Poel probeerde langszij te komen, maar moest gaan zitten. De zege ging naar de kopman van het collectief sterke Lidl-Trek.

Uitslag Gent-Wevelgem (m) 2024 ranking naam resultaat ploeg 1 Mads Pedersen 5:36:00 Lidl - Trek LTK 2 Mathieu van der Poel +0 Alpecin - Deceuninck ADC 3 Jordi Meeus +16 BORA - hansgrohe BOH 4 Jasper Philipsen +16 Alpecin - Deceuninck ADC 5 Jonathan Milan +16 Lidl - Trek LTK 6 Olav Kooij +16 Team Visma - Lease a Bike TVL 7 Biniam Girmay +16 Intermarché - Wanty IWA 8 Tim Merlier +16 Soudal - Quick-Step SOQ 9 Dylan Groenewegen +16 Team Jayco - AlUla JAY 10 Matteo Trentin +16 Tudor Pro Cycling Team TUD meer tonen

Parcours

Er wordt weinig tot niets veranderd aan het parcours van vorig jaar. Met 250,3 kilometer blijft het een van de langste koersen van het seizoen. Vanuit startplaats Ieper gaan de renners via Diksmuide en Veurne naar De Moeren. Daar is het een eerste keer opletten, want het kleinste briesje zijwind kan het peloton doen scheuren. In Gent-Wevelgem zijn er slechts 9 (korte) hellingen. De Kemmelberg, de Scherpenberg, de Monteberg en de Baneberg moeten twee keer beklommen worden, in een verschillende volgorde. Tussenin gaan de renners even naar Henegouwen voor de drie plugstreets. Na de laatste passage over de Baneberg gaan ze nog eens terug naar de Kemmelberg. Dan beklimmen ze hem langs de steilere Ossuaire-kant, waar er percentages zijn tot 21%. Op 34 kilometer van de streep zijn de belangrijkste hoogtemeters achter de rug. Er volgt nog een passage door het centrum van Ieper voor de volledig vlakke slotfase richting finishplaats Wevelgem.

Start: Grote Markt, Ieper om 10.40 uur Finish: Wevelgem om 16.30 uur

Hellingen Gent-Wevelgem (m) 1. Scherpenberg 1,2 kilometer aan 3,4% nog 102 kilometer 2. Baneberg 2 kilometer aan 4,8% nog 94 kilometer 3. Monteberg 1,5 kilometer aan 4,4% nog 88 kilometer 4. Kemmelberg (Belvedère) 0,5 kilometer aan 11,8% nog 86 kilometer 5. Monteberg 1,5 kilometer aan 4,4% nog 58 kilometer 6. Kemmelberg (Belvedère) 0,5 kilometer aan 11,8% nog 56 kilometer 7. Scherpenberg 1,2 kilometer aan 3,4% nog 48 kilometer 8. Baneberg 2 kilometer aan 4,8% nog 40 kilometer 9. Kemmelberg (Ossuaire) 0,7 kilometer aan 10,4% nog 34 kilometer

Wie ontbindt zijn duivels op de Kemmelberg?

Deelnemers

Live bij Sporza

Sporza volgt Gent-Wevelgem op alle kanalen. Op VRT 1 en via de livestream kan je tussen 10.15 uur en 11 uur kijken naar start. Vanaf 13.30 uur zijn we weer op post voor de lange finale. Ook op Radio 1 krijg je het belangrijkste mee.

Vrouwen

Zo was het vorig jaar

Lotte Kopecky drukte haar stempel op de vorige editie. Ze beukte stevig in de Moeren en peddelde vlot de eerste heuvels op. Zes rensters konden haar volgen: Wiebes, Balsamo, Longo Borghini, Georgi, Persico en Pieterse. Alles was wel snel te herdoen, richting de laatste passage over de Kemmelberg. Andermaal was Kopecky de beste bergop (samen met Lorena Wiebes en Pfeiffer Georgi), maar andermaal kwam alles weer samen. In een nieuwe elitegroep met 8 had SD Worx-Protime drie pionnen, maar er was helemaal geen organisatie. Een groot deel van het peloton keerde terug, waardoor er gesprint werd in Wevelgem. Kopecky was niet de afwerker, maar de loods van dienst. Ze trok de sprint aan voor Wiebes, die de opkomende Elisa Balsamo nipt afhield. Chiara Consonni stond mee op het podium.

Uitslag Gent-Wevelgem (v) 2024 ranking naam resultaat ploeg 1 Lorena Wiebes 171 km in 4u16'18" 2 Elisa Balsamo z.t. 3 Chiara Consonni 4 Charlotte Kool 5 Maria Giulia Confalonieri 6 Arlenis Sierra 7 Puck Pieterse 8 Thalita de Jong 9 Christina Schweinberger 10 Maggie Coles-Lyster

Parcours

Het parcours voor de vrouwen is eveneens zo goed als ongewijzigd. De zeven hellingen van vorig jaar moeten ook dit jaar voor het verschil zorgen. Na eventueel spektakel in de Moeren wachten de eerste hoogtemeters na een kleine 100 kilometer. Het kwartet met de Scherpenberg, de Baneberg, de Monteberg en de Kemmelberg bijt de spits af. In tegenstelling tot de wedstrijd bij de mannen gaan de vrouwen niet naar de onverharde plugstreets. Ze rijden meteen opnieuw naar de Scherpenberg, gevolgd door de Baneberg. Daarna is er nog één helling: een tweede passage over de Kemmelberg, maar dan langs de Ossuaire-begraafplaats. Op dat steil slotstuk kunnen de klassieke rensters een laatste slag staan. Dan moeten ze wel nog 34 kilometer overbruggen tot in Wevelgem, waar een vlakke finish wacht.

Start: Grote Markt, Ieper om 13.20 uur Finish: Wevelgem om 18 uur

Hellingen Gent-Wevelgem (v) 1. Scherpenberg 1,2 kilometer aan 3,4% nog 73 kilometer 2. Baneberg 2 kilometer aan 4,8% nog 64 kilometer 3. Monteberg 1,5 kilometer aan 4,4% nog 58 kilometer 4. Kemmelberg (Belvedère) 0,5 kilometer aan 11,8% nog 56 kilometer 5. Scherpenberg 1,2 kilometer aan 3,4% nog 48 kilometer 6. Baneberg 2 kilometer aan 4,8% nog 40 kilometer 7. Kemmelberg (Ossuaire) 0,7 kilometer aan 10,4% nog 34 kilometer

Zien we opnieuw een dominant SD Worx op de Kemmelberg?

Deelnemers

Lotte Kopecky en Lorena Wiebes bundelen hun krachten bij SD Worx-Protime. Ze worden uitgedaagd door onder meer Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini en Pfeiffer Georgi.

Live bij Sporza