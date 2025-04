Nieuwe trofee van Ronde van Vlaanderen blinkt voor het eerst in Vive le Vélo: "Met de vorm van een fietswiel"

Mathieu van der Poel heeft al 3 Ronde-trofeeën in zijn prijzenkast staan, maar mocht de Nederlander zondag voor de 4e keer winnen, dan krijgt hij dus een gloednieuwe trofee.

Het bronzen kunstwerk is ontworpen door Erik Sijmons en gemaakt door kunstgieterij Artcasting. Niet toevallig allebei met thuisbasis in Oudenaarde.

Sijmons gaf de trofee een nieuwe look en koos voor een rond ontwerp in de vorm van een fietswiel. Hij verwerkte onder meer het officiële logo van Vlaanderens Mooiste in zijn kunstwerk, net als enkele fietsonderdelen. "De spaken symboliseren de stralen van de zon", aldus Sijmons.

"De onderkant van de trofee is gebogen en gaat over in de omtrek van het wiel. Het is een subtiele verwijzing naar het glooiende landschap van de Vlaamse Ardennen, naar de cruciale hellingen die de Ronde typeren."

"We zijn bijzonder tevreden met het mooie resultaat”, zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics.

"Dat de nieuwe Ronde-trofee door een inwoner van Oudenaarde ontworpen werd én in Oudenaarde gemaakt werd, maakt het plaatje compleet. Naast een sportief verhaal schrijven we nu ook een creatief verhaal in het hartv an de Vlaamse Ardennen."