Karl en José keken naar Gent-Wevelgem met Ronde-bril: "Pedersen als 3e topfavoriet? Vrijdag moest hij wel passen"

Karl Vannieuwkerke: "Het lijkt alsof de koers tegenwoordig een aaneenschakeling is van demonstraties. Vrijdag die van Mathieu van der Poel en vandaag eentje van Mads Pedersen. Als we dat extrapoleren naar de Ronde van Vlaanderen, kennen we dan de drie grote favorieten?"



José De Cauwer: "Als het effectief een optelsom zou zijn wel. Maar de Ronde is en blijft toch weer een andere koers. Vandaag heel veel bravoure van Pedersen, maar vrijdag kon hij wel niet mee met Van der Poel. Maar gezien zijn uitslagen en zijn vorm is hij een mooie derde man."

Karl: "Ik hoor je denken: er zijn eigenlijk maar 2 favorieten."

José: "Nee. Ik heb te veel schrik en respect voor die Ronde van Vlaanderen en haar lastigheidsgraad. Eén lekke band kan voldoende zijn om een totaal andere koerswending te krijgen."