Wout van Aert doet toch mee aan het WK veldrijden: "Goede boost in aanloop naar grote doelen op de weg"

zo 26 januari 2025 18:01

De veldritwinter krijgt dan toch een gedroomde apotheose op het WK in Liévin, met een derde duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Op exact één week van dat WK kondigde Van Aert tot ieders verrassing aan dat hij alsnog zal meedoen. "Het idee kwam recent in me op", deelt Van Aert zelf.

"Dit is in principe mijn laatste wedstrijd van mijn winter", zei Wout van Aert gisteren voor de cross in Maasmechelen. Toen al zette hij op subtiele wijze de deur open naar een eventueel extraatje volgende week.



En dat extraatje komt er wel degelijk. Maandag had bondscoach Angelo De Clercq al een eerste hint gedropt door slechts 8 van zijn 9 namen bekend te maken.



Die 9e naam wordt dus niet Jens Adams, Toon Vandebosch of Witse Meeussen, maar niemand minder dan Van Aert, die na een jaartje afwezigheid het WK toch weer zal rijden.



In Liévin krijgen we dus alsnog een derde duel met Mathieu van der Poel. De Nederlander blijft uiteraard de grote favoriet om met een zevende wereldtitel Erik De Vlaeminck te evenaren. Maar wie durft nu al te zeggen dat het niet toch een vierde titel voor Van Aert wordt?

Na Maasmechelen ben ik in gesprek gegaan met de bondscoach en mijn ploegcoaches en heb ik besloten mijn kans te wagen. Wout van Aert