OHL begint met desillusie aan titelplay-offs: leider verliest thuis met 0-3 van Standard

Einde: 0-3

OH Leuven is met een negatieve noot gestart aan Play-off 1. De leider had niets in de pap te brokken tegen een sterk Standard. Dat leidde na 20 minuten al met 0-2 na doelpunten van Barett en Toloba. In de tweede helft diepten de Rouches hun voorsprong snel uit, opnieuw via de onnavolgbare Barett. Daarna kon OH Leuven nooit meer een vuist maken.