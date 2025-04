Zijn vrije trap luidde de ommekeer in: uitblinker Kevin De Bruyne en Manchester City rollen Crystal Palace op met vijfklapper

kalender za 12 april 2025 15:25

Manchester City einde 5 - 2 herbekijk Crystal Palace 8' - Doelpunt - Eberechi Eze (0 - 1) 21' - Doelpunt - Chris Richards (0 - 2) 31' - Geel - Daichi Kamada 33' - Doelpunt vrije trap - Kevin De Bruyne (1 - 2) 36' - Doelpunt - Omar Marmoush (2 - 2) 40' - Geel - Nico González 47' - Doelpunt - Mateo Kovacic (3 - 2) 54' - Geel - Maxence Lacroix 56' - Doelpunt - James McAtee (4 - 2) 63' - Verv. Maxence Lacroix door Nathaniel Clyne 63' - Verv. Tyrick Mitchell door Ben Chilwell 68' - Geel - James McAtee 71' - Verv. Ederson door Stefan Ortega 79' - Doelpunt - Nico O'Reilly (5 - 2) 80' - Verv. Eberechi Eze door Matheus França 80' - Verv. Adam Wharton door Justin Devenny 82' - Verv. Omar Marmoush door Oscar Bobb 82' - Verv. James McAtee door Savinho 87' - Verv. Kevin De Bruyne door Jack Grealish 87' - Verv. Mateo Kovacic door Jéremy Doku 90+4' - Geel - Jefferson Lerma Premier League - speeldag 32 - 12/04/25 - 13:31 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Eberechi Eze na 8', 0 - 1 8' Eberechi Eze 0 - 1 Eberechi Eze 8' goal door Chris Richards na 21', 0 - 2 21' Chris Richards 0 - 2 Chris Richards 21' vrije trap door Kevin De Bruyne na 33', 1 - 2 33' Kevin De Bruyne 33' Kevin De Bruyne 1 - 2 goal door Omar Marmoush na 36', 2 - 2 36' Omar Marmoush 36' Omar Marmoush 2 - 2 goal door Mateo Kovacic na 47', 3 - 2 47' Mateo Kovacic 47' Mateo Kovacic 3 - 2 goal door James McAtee na 56', 4 - 2 56' James McAtee 56' James McAtee 4 - 2 goal door Nico O'Reilly na 79', 5 - 2 79' Nico O'Reilly 79' Nico O'Reilly 5 - 2

Een glansprestatie als vanouds in zijn laatste maanden in het hemelsblauw. Aanvoerder Kevin De Bruyne heeft Manchester City eigenhandig nog eens naar een dominante thuiszege geloodst. Met een knappe vrije trap voor de 1-2 gaf KDB zijn team hoop. Daarna walsten The Citizens over Crystal Palace heen met vijf goals, waarvan nog eentje op assist van De Bruyne.

Vrije trap van De Bruyne als sleutelmoment

“Oh, Kevin De Bruyne!”, het galmde weer als vanouds door het Etihad. In zijn eerste thuiswedstrijd sinds de aankondiging van zijn afscheid moest de Belgische aanvoerder zijn Manchester City voorbij ploeg-in-vorm Crystal Palace loodsen. En op het moment dat ze hem het meest nodig hadden, stond De Bruyne op. Na een dramatisch halfuur keek City al tegen een 0-2-achterstand aan, dik in de problemen. Zeker als je weet dat Palace sinds half december amper één goal slikte buitenshuis. Kevin De Bruyne sloopte die muur eigenhandig. Nadat Marmoush zijn assist eerder niet kon verzilveren en hij een knal vol op de paal uiteen zag spatten, lukte De Bruyne de aansluitingstreffer wel met een knappe vrije trap. Hij krulde het leer paal-binnen en gaf zijn team weer hoop. 3 minuten later was de dubbele achterstand al helemaal uitgewist. De Bruyne behield het overzicht en legde met het hoofd terug op Gündogan, die een gat in de lucht knalde. Marmoush wist wel raad met de bal en vlamde de 2-2 binnen. City overrompelde Palace plots, met een tiental minuten van liefst 91% balbezit. Even leek het sterrenteam van weleer opnieuw daar, niet toevallig bij de hand genomen door Kevin De Bruyne.

City duwt door via De Bruyne, Palace krijgt er 5 om de oren

Op dat sterke elan gingen The Citizens door na de pauze. Een alomtegenwoordige De Bruyne had ook Kovacic gezien met een assist, de Kroaat bracht de thuisploeg voor het eerst deze partij op voorsprong. Niets weer erop dat ze die nog uit handen zouden geven. Zeker niet toen Ederson weer een assist uit zijn sloffen schudde, de vierde al voor de doelman dit seizoen. Basisdebutant McAtee verzilverde en vierde de geruststellende 4-2 met een salto. Ook jonkie O’Reilly deelde in de feestvreugde met zijn eerste goal in Premier League. De vijfde al in wat plots een glansprestatie werd voor Manchester City. En dan te bedenken hoe benard het eruitzag na dat dramatische eerste halfuur. Al na 8 minuten onderstreepten de bezoekers hun sterke periode, met al sinds oktober geen uitnederlaag meer in de Premier League. Een lage voorzet van Sarr vond Eze, die de 0-1 makkelijk binnen kon leggen. Halfweg de eerste helft zorgde Palace voor een dubbele uppercut, niet toevallig op stilstaande fase. Richards kopte van dichtbij de 0-2 binnen op een hoekschop. City ontsnapte zelfs tot twee keer toe aan de 0-3. Eerst miste Sarr een wenkende kans, daarna moest de semiautomatische buitenspeltechnologie, sinds deze wedstrijd gebruikt in Engeland, ook nog een reddingsboei toewerpen. Daar zullen Pep Guardiola en co. niet meer te veel aan willen denken. Met de driepunter doen ze een prima zaak in de strijd om de Champions League-plekjes in de top vijf.

De 2-2 en de 4-2 van Manchester City:

Crystal Palace bezorgde City eerst een dubbele opdoffer: