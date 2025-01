Wout van Aert moet zich flink in het zweet werken om Eli Iserbyt te kloppen in Gullegem

za 4 januari 2025 16:11

In zijn tweede cross van het seizoen is het bingo voor Wout van Aert. In Gullegem (Superprestige) klopte hij Eli Iserbyt na een vermakelijk duel. De Belgische kampioen plooide pas in de laatste ronde.

"Ik was niet met de verwachting gestart dat ik die mannen hier vandaag zou kloppen."



Wout van Aert wist vooraf dat het een harde dobber zou worden in Gullegem. Want het verraderlijke parcours speelde in de kaart van de meer gerodeerde crossers.



Eli Iserbyt ontpopte zich uiteindelijk tot de grootste kwelduivel. In de powerstukken probeerde Van Aert zijn kompaan meerdere keren overboord te kieperen.



Maar de Belgische kampioen brak niet. Integendeel: in de slotronde waren de rollen verrassend genoeg plots omgekeerd en probeerde Iserbyt Van Aert los te gooien.



Na een spelletje haasje-over sloeg Van Aert een kloofje. Toen Iserbyt net niet boven geraakte op een steil puistje, was het pleit beslecht.



Van Aert vierde zijn 1e crosszege van het seizoen door 4 vingers op te steken. Een verjaardagscadeautje voor zoontje Georges, die vandaag 4 kaarsjes mag uitblazen.

Iserbyt: "Iets beter dan Wout op technische stroken"

"Op de technische stroken was ik net iets beter dan Wout. Maar op de rechte stukken en in het lopen voelde ik dat Wout zeker de betere was", maakt Iserbyt de analyse.



"In de laatste halve ronde maakte ik 2 foutjes, waardoor ik voeling verloor. Wout trok daarna stevig op en dat was de doodsteek."



"Als de technische strook op het einde van de wedstrijd lag, had ik vandaag misschien kunnen winnen."



Is Iserbyt bij afwezigheid van Van Aert topfavoriet voor het BK volgend weekend? "Dat is een heel andere wedstrijd: minder technisch en met veel rechte stukken. Dat is niet mijn sterkste punt."

"Ik voelde dat ik over de limiet moest gaan om Wout te kunnen volgen", bekent nummer 3 Michael Vanthourenhout.



"Toen Eli een versnelling plaatste, moest ik de rol lossen. Jammer dat ik niet kon meestrijden voor de zege. Maar ik ben al heel blij dat de ziekte me geen parten meer speelde, zeker ook met het oog op de volgende crossen."



"Hopelijk kan ik nog wat procentjes winnen richting het BK."

Uitslag Superprestige Gullegem ranking naam resultaat 1 Wout van Aert in 1u01'25" 2 Eli Iserbyt op 10" 3 Michael Vanthourenhout 31" 4 Joran Wyseure 40" 5 Niels Vandeputte 1'03" 6 Ryan Kamp 1'07" 7 Felipe Orts 8 Emiel Verstrynge 1'08" 9 Cameron Mason 1'14" 10 Lars van der Haar